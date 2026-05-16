دستگیری عاملان تیراندازی بلوار فارابی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله گراوندی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در بلوار فارابی، با دستور فرمانده انتظامی استان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ایلام با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و به کارگیری روش‌های هوشمندانه، ۳ نفر از عاملان اصلی تیراندازی را شناسایی کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان ایلام طی هماهنگی با مرجع قضائی و در چند عملیات منسجم پلیسی، موفق شدند هر ۳ متهم را دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از آنان کشف کنند.

سرهنگ گراوندی با بین اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت : هرگونه اخلال در نظم عمومی و تهدید آرامش مردم، بدون اغماض و با همکاری دستگاه قضائی، برابر قانون پیگیری و برخورد خواهد شد.