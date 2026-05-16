به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، سید مرتضی مدنی از کشف ۵۴۰ تن برنج قاچاق در شهرستان گناباد خبر داد و این عملیات را بزرگ ترین کشف محموله قاچاق در شرق کشور عنوان و اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌های موثق، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد با همکاری اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در قالب گشت مشترک نظارتی در بازرسی از یک کارخانه، موفق به شناسایی و کشف این محموله سنگین قاچاق دپو شده شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی افزود: در این عملیات، ۵۴۰ تن برنج قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این پرونده یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این محموله به ظن قاچاق کشف شده و در همین راستا دو متهم شناسایی شده‌اند.

مدنی تصریح کرد: به دستور رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد محموله مکشوفه نیز توقیف شده است و پرونده جهت رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.