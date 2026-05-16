۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق شرق کشور در خراسان رضوی  

مشهد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، از کشف ۵۴۰ تن برنج قاچاق در شهرستان گناباد خبر داد و این عملیات را بزرگترین کشف محموله قاچاق در شرق کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، سید مرتضی مدنی از کشف ۵۴۰ تن برنج قاچاق در شهرستان گناباد خبر داد و این عملیات را بزرگ ترین کشف محموله قاچاق در شرق کشور عنوان و اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌های موثق، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد با همکاری اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در قالب گشت مشترک نظارتی در بازرسی از یک کارخانه، موفق به شناسایی و کشف این محموله سنگین قاچاق دپو شده شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی افزود: در این عملیات، ۵۴۰ تن برنج قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این پرونده یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این محموله به ظن قاچاق کشف شده و در همین راستا دو متهم شناسایی شده‌اند.

مدنی تصریح کرد: به دستور رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد محموله مکشوفه نیز توقیف شده است و پرونده جهت رسیدگی و اعمال قانون به تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق کالا به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6831993

