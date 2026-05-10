  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۹

کشف قاچاق سوخت در درگز

کشف قاچاق سوخت در درگز

مشهد- فرمانده هنگ مرزی درگز از کشف قاچاق سوخت توسط مرزبانان هنگ مرزی درگز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد حسین زاده اظهار کرد: در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاق سوخت، مرزبانان غیور گروهان مرزی لطف‌آباد موفق به کشف و توقیف ۳۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در یک عملیات شدند.

فرمانده هنگ مرزی درگز بیان کرد: این محموله قاچاق که توسط سرنشین یک خودروی نیسان در حال انتقال بود،باهوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان کشف و ضبط گردید.

وی گفت: ارزش این محموله را ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: با این اقدام قاطعانه، ضربه دیگری به شبکه قاچاق سوخت وارد آمد. در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به مراجع قانونی معرفی شد.

کد مطلب 6825135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها