گردوخاک گاوخونی شمال و شرق اصفهان راغبارآلود کرد؛وزش تندباد ۹۰کیلومتری

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تندبادهای فصلی در استان اصفهان اظهار کرد: تداوم وزش تندبادهای فصلی از ساعات بعدازظهر امروز تا اوایل شب باعث خیزش کانون‌های فرسایش بادی، وقوع گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق استان شد.

وی افزود: در پی این شرایط جوی، میدان دید در مناطق شمال، شرق و بخش‌هایی از مرکز استان و همچنین محورهای جاده‌ای از جمله کاشان، آران و بیدگل، کوهپایه، اردستان، نایین و بادرود بین دو تا پنج کیلومتر کاهش یافته است.

وزش تندباد ۹۰ کیلومتری در شرق و شمال استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: وزش تندبادهای لحظه‌ای با سرعتی تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت در مناطق شرق و شمال استان نیز ثبت شده که علاوه بر کاهش دید در محورهای جاده‌ای، خساراتی را به باغات وارد کرده است.

شیشه‌فروش گفت: در اثر این تندبادها تعدادی از درختان در فضاهای سبز شهری و باغات دچار شکستگی شده‌اند.

فعال شدن کانون‌های گرد و غبار در شرق اصفهان

وی با بیان اینکه کانون‌های فرسایش بادی درون‌استانی در مناطق شمال و شرق فعال شده‌اند، تصریح کرد: کانون‌های نقطه‌ای گرد و غبار در شرق اصفهان و تالاب گاوخونی نیز طی روزهای اخیر فعال شده و کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید را در مناطق شرقی و شمالی استان به دنبال داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این شرایط تا روز دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

هشدار کاهش دما و توصیه‌های ایمنی

شیشه‌فروش همچنین از پیش‌بینی کاهش دما به‌ویژه در مناطق غربی استان از روز یکشنبه تا اواخر هفته خبر داد و گفت: بهره‌برداران بخش کشاورزی و عشایر باید تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر کاهش دما در نظر بگیرند.

وی تأکید کرد: لازم است نسبت به حفاظت از کندوهای زنبور عسل و گلخانه‌ها در برابر تندباد و اثرات گرد و غبار اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر و بیماران در شرایط گرد و خاک توصیه‌های بهداشتی را رعایت کرده، از ماسک استاندارد استفاده کنند و از انجام ورزش و فعالیت‌های بدنی در فضای باز خودداری کنند.

شیشه‌فروش با اشاره به کاهش شعاع دید در برخی محورهای جاده‌ای افزود: رانندگان باید اصول ایمنی تردد را رعایت کرده و به توصیه‌های پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.