به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، در این بازدید، علاءالدین رفیع‌زاده با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارکنان سازمان انتقال خون، نقش این مجموعه را در تأمین سلامت جامعه بسیار مهم و حیاتی دانست و اظهار کرد: فعالیت در حوزه انتقال خون از جمله خدماتی است که به طور مستقیم با جان انسان‌ها در ارتباط است و کارکنان این سازمان با تعهد و مسئولیت‌پذیری، نقشی مؤثر در حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این سازمان افزود: کارکنان انتقال خون در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی و خدمت‌محور، شرایطی را فراهم کرده‌اند تا بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات لازم را دریافت کنند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این مجموعه در نظام سلامت کشور است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، گفت: نیروی انسانی متخصص و متعهد بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمان است و سازمان اداری و استخدامی کشور تلاش می‌کند با سیاست‌گذاری‌های مناسب، زمینه تقویت و ارتقای منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان‌های مرتبط با سلامت و معیشت مردم را فراهم کند.

در ادامه این بازدید، احمد قره‌باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان، به اهمیت و نقش حیاتی انتقال خون در امنیت سلامت کشور اشاره کرد و گفت: سازمان انتقال خون یکی از ارکان مهم نظام سلامت است که مسئولیت تأمین پایدار و ایمن خون و فرآورده‌های خونی برای بیماران را بر عهده دارد.

وی همچنین به خدمات این سازمان در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و افزود: در آن مقطع حساس، کارکنان سازمان انتقال خون با تلاش شبانه‌روزی و مدیریت مناسب منابع، توانستند نیاز مراکز درمانی را به طور کامل تأمین کنند و نقش مهمی در پشتیبانی از نظام سلامت کشور ایفا نمایند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در ادامه با اشاره به برخی مشکلات ساختاری و چالش‌های حوزه نیروی انسانی در این سازمان، گزارشی از وضعیت موجود ارائه کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به تقویت زیرساخت‌ها و منابع انسانی این حوزه تأکید کرد.

قره‌باغیان خاطرنشان کرد: کارکنان پرتلاش سازمان انتقال خون بارها نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط با تعهد و مسئولیت‌پذیری پای کار هستند. همچنین مردم عزیز کشورمان با اهدای داوطلبانه خون، سرمایه اصلی این سازمان به شمار می‌روند و این همراهی ارزشمند، پشتوانه‌ای بزرگ برای استمرار خدمت‌رسانی به بیماران است.

در پایان این بازدید، علاءالدین رفیع‌زاده و هیئت همراه با حضور در بخش اهدای خون اداره کل انتقال خون استان تهران، برای حمایت از پویش اهدای داوطلبانه، خون اهدا کردند.