به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه، معاونان و جمعی از مدیران ستادی این سازمان با حضور در سازمان انتقال خون ایران، ضمن اهدای داوطلبانه خون، بر توسعه فرهنگ نوعدوستی و تقویت همکاریهای مشترک در حوزه تأمین خون سالم تأکید کردند. این اقدام انساندوستانه که در ادامه برنامههای گرامیداشت هفته هلالاحمر انجام شد، با هدف ترویج فرهنگ اهدای داوطلبانه خون و حمایت از بیماران و نیازمندان به فرآوردههای خونی صورت گرفت.
در جریان این حضور، رئیس و اعضای شورای معاونین سازمان داوطلبان با اهدای خون، بار دیگر بر مسئولیت اجتماعی و نقش الگوساز مدیران در ترویج فرهنگ ایثار و نوعدوستی تأکید کردند. در ادامه برنامه اهدای خون، جلسهای مشترک میان مسئولان دو مجموعه برگزار شد که در آن بر محورهای مهمی تأکید شد.
در این نشست، از استقبال بینظیر مردم، بهویژه در پایتخت، برای اهدای داوطلبانه خون در جریان جنگ تحمیلی سوم تقدیر و از این حضور گسترده، به عنوان جلوهای از همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم ایران یاد شد.
نقشآفرینی گروههای جهادی و داوطلبمحور در فرآیند خونگیری
در این نشست همچنین بر نقش مؤثر گروههای جهادی و داوطلبمحور به عنوان کادر همراه در فرآیند خونگیری از اهداکنندگان تأکید شد؛ اقدامیکه با همکاری مشترک سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر و سازمان انتقال خون ایران محقق شد و توانست ظرفیتهای مردمی را در خدمت نظام سلامت کشور قرار دهد.
در این جلسه از تعامل و همکاری مستمر جمعیت هلالاحمر با سازمان انتقال خون در زمینه تأمین و معرفی جامعه هدف داوطلبان اهداکننده خون قدردانی شد. بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده اعضا و داوطلبان در سازمانهای جوانان، داوطلبان و امداد و نجات، یکی از پشتوانههای اصلی این همکاری عنوان شد.
اهدای ۱۰۴ هزار واحد خون سالم توسط داوطلبان هلالاحمر در سال گذشته
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر در این نشست با اشاره به عملکرد داوطلبان این جمعیت در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در سال گذشته، اعضا و داوطلبان بالای ۳۵ سال جمعیت هلالاحمر موفق به اهدای ۱۰۴ هزار واحد خون سالم شدند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رشد دو برابری را نشان میدهد. محمد جواد
عزتی وظیفهخواه افزود: این آمار بیانگر نهادینه شدن فرهنگ اهدای داوطلبانه خون در میان اعضای هلالاحمر و اعتماد متقابل میان مردم و نظام سلامت کشور است. در پایان این نشست، طرفین بر استمرار همکاریهای راهبردی، طراحی پویشهای مشترک و استفاده از ظرفیت شبکه گسترده داوطلبان برای تأمین پایدار خون سالم و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران تأکید کردند.
نظر شما