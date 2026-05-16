  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۷

رونمایی از تمثال بسیجی فقید حبیب روانشاد در آب‌پخش

رونمایی از تمثال بسیجی فقید حبیب روانشاد در آب‌پخش

بوشهر-تمثال بسیجی خوش‌نام آب‌پخشی، حبیب روانشاد که درمسیر حضور در راهپیمایی‌های شبانه بیعت با رهبری بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، در شب هفتاد و هفتم رونمایی شد.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان دفاع مقدس، سردار رمضان زیراهی مشاور فرمانده نیروی دریایی سپاه کشور، سرهنگ شهسوار حاجی‌پور فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) شهرستان دشتستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

کربلایی حبیب روانشاد که ۷۴ شب پیاپی در حماسه راهپیمایی‌های شبانه حضور فعال داشت، پیش از رسیدن به محل آغاز مراسم در بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در نزدیکی گذرگاه مقاومت، دچار سانحه دلخراش رانندگی شد و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

تمثال این بسیجی پرتلاش توسط کاریکاتوریست و نقاش استان بوشهر، غلامرضا اقتصادی طراحی و در فضایی آکنده از شور و احساس رونمایی شد.

فیلم: کورش امینی

کد مطلب 6832029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها