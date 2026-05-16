به گزارش خبرنگار مهر، این آیین با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان دفاع مقدس، سردار رمضان زیراهی مشاور فرمانده نیروی دریایی سپاه کشور، سرهنگ شهسوار حاجی‌پور فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) شهرستان دشتستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.



کربلایی حبیب روانشاد که ۷۴ شب پیاپی در حماسه راهپیمایی‌های شبانه حضور فعال داشت، پیش از رسیدن به محل آغاز مراسم در بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در نزدیکی گذرگاه مقاومت، دچار سانحه دلخراش رانندگی شد و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.



تمثال این بسیجی پرتلاش توسط کاریکاتوریست و نقاش استان بوشهر، غلامرضا اقتصادی طراحی و در فضایی آکنده از شور و احساس رونمایی شد.

فیلم: کورش امینی