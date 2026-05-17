گام هایی برای رفع تشنگی خراسان جنوبی؛آبرسانی از دشت آهنگران به سه نقطه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سارانی شنبه شب در بازدید از موکب هنر و رسانه که در محل تجمعات شبانه مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا شده بود، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم برخی از زیرساخت های کشور ما در بخش آب و برق مورد هجمه قرار گرفت و وزارت نیرو شهدایی را تقدیم کشور کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: وزارت نیرو ۱۳ شهید در این ایام در مسیر خدمت رسانی تقدیم کرد و هر کجا که زیر ساختی آسیب دیده بود بالافاصله سعی بر ترمیم آسیب ها داشتند تا مردم دچار مشکل و کمبود در آب رسانی و تأمین برق نشوند.

سارانی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی نیز آمادگی لازم وجود داشت، گفت: در دوران جنگ تحمیلی سوم کمتر جایی را دیدیم که دچار مشکل جدی شده باشد و تلاش شد که شرایط خوب و مطابق با شرایط عادی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در ۲۰ ساله اخیر میزان بارندگی ها در خراسان جنوبی نسبت به ۲۰ ساله ماقبل آن ۱۶.۵ درصد کاهش بارندگی داشته ایم، اظهار کرد: این خشکسالی اثر خود را بر روی منابع آبی نشان می دهد به طوری که چشمه های ما ۴۰ درصد و قنوات استان ما نیز ۲۴ درصد کاهش آبگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی تأکید کرد: یکی از اقدامات بسیار خوبی که صورت گرفته است شروع دو پروژه بسیار مهم آبرسانی به طبس و بیرجند بوده است.

سارانی با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی به طبس را ظرف یک سال و نیم به بهره برداری رساندیم، ادامه داد: برای این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی بیان کرد: برای پروژه آبرسانی شهر بیرجند نیز پیش بینی اعتبار حدود یک همت شده است که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سارانی افزود: پیش بینی سه طرح بزرگ آب رسانی را کرده‌ایم که آبرسانی به فردوس مطالعات آن انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه همچنین آبرسانی به شهرستان درمان از یک منطقه مرزی نیز مطالعات آن به اتمام رسیده است، گفت:همچنین طرح بسیار بزرگی را برای آب رسانی از دشت آهنگران به سه شهرستان قاین، زیرکوه و درمیان داریم که ۱۴۰ پارچه روستا را در برمی گیرد.