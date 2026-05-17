به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در یازدهمین کارگروه اجرای دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشات دیماه که با حضور مسئولان قضایی ذیربط برگزار شد، گفت: تمامی پروندههای باقیمانده در این حوزه باید حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده در دادسراها و دادگاهها تعیین تکلیف شده و به نتیجه نهایی برسند.
وی افزود: رسیدگی دقیق، مستند و سریع به این پروندهها، ضمن صیانت از حقوق عمومی، نقش موثری در افزایش اعتماد عمومی و برقراری نظم و امنیت دارد.
وی همچنین به پروندههای مهم مرتبط با جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: با توجه به ادامه روند شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور، لازم است مستندسازی دقیق و جامع اقدامات این افراد در اسرع وقت انجام شود تا فرآیند رسیدگی قضایی بدون وقفه و با سرعت بیشتری دنبال گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای ذیربط تصریح کرد: جلسات این کارگروه بهصورت هفتگی و منظم برگزار خواهد شد تا روند رسیدگی به پروندهها بهطور مستمر پایش شده و از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
در ادامه این جلسه، تعدادی از پروندههای مهم و شاخص مرتبط با اغتشاشات دیماه و همچنین پروندههای امنیتی اخیر، بهصورت موردی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در رسیدگی و تکمیل فرآیندهای قضایی اتخاذ شد.
نظر شما