ضربات سنگین اطلاعات سپاه به شبکه های جاسوسی و تروریستی دشمن در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: هسته‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث که در راستای آماده‌سازی و مشارکت در حمله نظامی دشمن اقدام به شبکه‌سازی، تسلیح، جاسوسی و شکل‌دهی اغتشاشات خیابانی کرده بودند، توسط سازمان اطلاعات سپاه استان‌ شناسایی و متلاشی شدند.

در این راستا تعداد ۵۱ نفر از عناصر اصلی و جواسیس دشمن شناسایی و زیر ضربه قرار گرفته که از آن جمله دستگیری ۳ تیم جاسوسی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، دستگیری ۲ تیم وابسته به بهائیت، انهدام یک هسته عملیاتی ۴ نفره مسلح وابسته به سلطنت‌طلبان و ۶ نفر از عوامل رسانه‌ای وابسته به شبکه تروریستی اینترنشنال می‌باشد.

این افراد ضمن ارتباط با سرپل خارجی و اقدامات جاسوسی، جذب و سازماندهی جهت راه‌اندازی آشوب و اغتشاش بودند.