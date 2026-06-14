به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، پیش از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های بم و رفسنجان، با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی در شرایط کنونی، اظهار کرد: وحدت ملی مهم‌ترین مؤلفه برای عبور از برهه‌های حساس تاریخی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان است.

وی با تأکید بر جایگاه والای ولایت‌فقیه در تصمیمات کلان کشور افزود: در موضوعات استراتژیک همچون مسائل مرتبط با امنیت ملی، جنگ و صلح، فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری است و پس از تبیین مواضع از سوی ایشان، وظیفه همه جناح‌ها، مسئولان و آحاد ملت، تبعیت و حمایت قاطع از نظام اسلامی است.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: سیاست خارجی ایران ماهیت دفاعی دارد و رویکرد همیشگی نظام، دفاع مبتنی بر اقتدار و عزت بوده است.

ترسیم الگوی دادستان تراز انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام حمیدی، در ادامه با تأکید بر لزوم تحول در رویکرد دادستان‌ها، ابراز کرد: دادستان تراز انقلاب اسلامی، ضمن قاطعیت در اجرای احکام، باید در پیگیری مطالبات اقتصادی، عمرانی و اشتغال‌زایی نیز در کنار مسئولان اجرایی حضوری اثرگذار داشته باشد و به‌عنوان مدعی‌العموم، مدافع سرسخت حقوق عامه مردم باشد.

مدیرکل دادگستری استان کرمان با تقدیر از عملکرد چهارساله جعفری‌زاده در دادستانی بم، گفت: وی در حوزه‌های قضایی، عمرانی و اشتغال‌زایی کارنامه موفقی داشته و بر همین اساس به‌عنوان دادستان جدید رفسنجان منصوب شد.

وی همچنین ضمن معرفی حسنی‌نیا، دادستان پیشین بافت، به‌عنوان دادستان جدید بم، او را مدیری پرتلاش، دانش‌محور و دارای تجارب قضایی متنوع خواند که می‌تواند منشأ تحولات مثبت در دستگاه قضایی این شهرستان باشد.