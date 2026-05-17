همکاری با دشمن در خارج از کشور؛ ۳۵ پرونده قضایی در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در یازدهمین کارگروه اجرای دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه؛ با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: در مجموع ۳۵ پرونده برای افرادی که خارج از کشور به سر می‌برند و در همکاری با دشمن نقش داشته‌اند، با هدف پیگیری قضایی و مصادره اموال تشکیل شده است.

وی افزود: شناسایی، مستندسازی و رسیدگی به این پرونده‌ها با جدیت در حال انجام است و دستگاه قضایی استان کرمان با همکاری نهادهای ذی‌ربط، این موارد را در چارچوب قانون و با قاطعیت دنبال می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان همچنین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه تشکر کرد و نقش آنان را در شناسایی افراد و جمع‌آوری مستندات، مؤثر و قابل‌تقدیر دانست.

بخشی، تاکید کرد: رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و اجرای احکام قانونی در دستور کار قرار دارد.