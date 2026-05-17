سرهنگ کارآگاه حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهر اصفهان، موضوع شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند دو سارق خودرو را شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کنند که متهمان در تحقیقات انجام شده به ۵ فقره سرقت خودروی پراید اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین از دستگیری یک سارق دوچرخه در عملیات جداگانه خبر داد و گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت دوچرخه در سطح شهر اصفهان، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی دقیق صحنه‌های سرقت و انجام اقدامات تخصصی، هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ علی اکبری تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۸ فقره سرقت دوچرخه و ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تأکید بر رعایت توصیه‌های پلیس توسط شهروندان گفت: تجهیز خودروها به تجهیزات پیشگیری از سرقت و خودداری از پارک خودرو در مکان‌های تاریک می‌تواند نقش مؤثری در کاهش سرقت داشته باشد و شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک در اطراف خودروها، موضوع را از طریق تماس با پلیس اطلاع دهند.