به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در بازدید از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، وضعیت خدمات‌رسانی و مهم‌ترین مسائل و نیازهای این اداره قرار گرفت.



فرماندار تنگستان در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه محیط زیست شهرستان، بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی، حفاظت از زیست‌بوم منطقه و برخورد جدی با عوامل آلاینده تأکید کرد و گفت: حفاظت از محیط زیست فقط وظیفه یک اداره نیست، بلکه مسئولیتی همگانی و مطالبه‌ای جدی برای آینده شهرستان است.



وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از برنامه‌های زیست‌محیطی افزود: ضروری است همه دستگاه‌ها با نگاه مسئولانه‌تر در مسیر کاهش آسیب‌های محیط زیستی، مدیریت پسماند، مقابله با آلودگی‌ها و حفظ سلامت عمومی همکاری کنند.





سلیمانی همچنین بر لزوم تقویت نظارت‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی و افزایش تعامل با مردم و جوامع محلی تأکید کرد و اظهار داشت: پیشگیری از تخریب محیط زیست، از هزینه‌های سنگین جبران خسارت بسیار مهم‌تر است و باید فرهنگ مراقبت از طبیعت در میان مردم مخصوصا در این ایام که خطر اتش سوزی زیاد است، نهادینه شود.



در این بازدید، رئیس اداره محیط زیست شهرستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌های پیش‌رو و برنامه‌های در دست اجرا ارائه کردند.