رئیس حوزه قضایی بخش ریگ: حفظ محیط زیست حق عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، شبیر قائدی صبح چهارشنبه با حضور در اداره حفاظت محیط زیست گناوه، از بخشهای مختلف بازدید و در نشستی مشترک با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه، مسائل و چالشهای زیستمحیطی منطقه را مورد بررسی قرار داد.
رئیس حوزه قضایی بخش ریگ شهرستان گناوه در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی افزود: تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه قضایی و اداره حفاظت محیط زیست نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با جرایم زیستمحیطی دارد.
وی با بیان اینکه برخورد قانونی با متخلفان زیستمحیطی با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: دستگاه قضایی از مأموریتهای قانونی محیط زیست حمایت کرده و رسیدگی به پروندههای این حوزه را در چارچوب قانون با اولویت پیگیری میکند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامهها و چالشهای موجود، بر ضرورت تقویت همکاری با دستگاه قضایی بهمنظور تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و افزایش بازدارندگی قانونی تأکید کرد.
در پایان این نشست، طرفین بر استمرار تعاملات و برگزاری نشستهای مشترک در راستای حفظ و حراست از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در منطقه تأکید کردند.
