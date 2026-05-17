برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جواد (ع) در کاظمین+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب سالروز شهادت امام محمد جواد (علیه‌السلام)، جمعی از زائران و عزاداران در شهر مقدس کاظمین و در جوار حرم مطهر این امام همام، با برگزاری مراسم سوگواری به عزاداری پرداختند.

شهر مقدس کاظمین در شب بیست‌ونهم ماه ذی‌القعده شاهد حضور گسترده زائرانی بود که برای احیای این شب به این شهر مقدس مشرف شده بودند.

فضای معنوی حاکم بر آستان مقدس با اندوه و ماتم همراه بود و حاضران با یادآوری سیره و زندگانی امام محمد جواد (علیه‌السلام) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

در این میان، آستان مقدس عباسی نیز با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، خدمات‌رسانی به زائران را بر عهده گرفت. موکب‌های خدماتی این آستان در نقاط مختلف شهر کاظمین مستقر شده و از سه روز گذشته تاکنون به ارائه خدمات مستمر مشغول هستند.

این خدمات شامل توزیع غذا، نوشیدنی‌های گرم و سرد، و همچنین ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی است که با هدف تأمین رفاه هرچه بهتر زائران و عزاداران در این مناسبت ارائه می‌شود.