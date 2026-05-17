۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از یک شبکه مجرمانه

دادستان از وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از یک شبکه مجرمانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی گفت: در اجرای سیاست های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی استنقاذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

وی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و کمک به بیت‌المال، تصریح کرد: در سال گذشته با ارشادات قضایی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، رفتارهای مجرمانه احدی از بدهکاران مالیاتی که از طریق ایجاد یک شبکه مجرمانه و با استفاده از حساب‌های اجاره ای و یا سرقت هویت اشخاص بی‌بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی مخفی کرده بود، مورد رصد قرار گرفت و با شناسایی متهمان، نهایتاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

صالحی گفت: در سال گذشته از طریق پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال، ۱۳ پرونده مالیاتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال، با وصول مالیات معوق، مختومه شد.

