وصول ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از یک شبکه مجرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی گفت: در اجرای سیاست های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی استنقاذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

وی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و کمک به بیت‌المال، تصریح کرد: در سال گذشته با ارشادات قضایی این دادستانی و اقامه دعاوی کیفری، رفتارهای مجرمانه احدی از بدهکاران مالیاتی که از طریق ایجاد یک شبکه مجرمانه و با استفاده از حساب‌های اجاره ای و یا سرقت هویت اشخاص بی‌بضاعت، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی مخفی کرده بود، مورد رصد قرار گرفت و با شناسایی متهمان، نهایتاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد.

صالحی گفت: در سال گذشته از طریق پیگیری اقدامات اجرایی نماینده دادگستری و مأمور بازداشت اموال، ۱۳ پرونده مالیاتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال، با وصول مالیات معوق، مختومه شد.