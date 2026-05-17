کرمانپور: روابط عمومی ها در خط مقدم «اعتمادسازی» ایستاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین کرمانپور اظهار داشت: روز روابط عمومی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور مسئولیتی بزرگ در روزگاری است که سرعت انتشار اخبار و روایت‌ها، گاه از سرعت وقوع خودِ رویدادها پیشی می‌گیرد.

وی افزود: امروز روابط عمومی‌ها دیگر صرفاً انتقال‌ دهنده خبر نیستند؛ آنان معماران اعتماد عمومی، راویان امید و حلقه اتصال مردم و حاکمیت‌اند.

کرمانپور با خطاب قرار دادن همکاران روابط عمومی در سراسر کشور، تصریح کرد: شما در خط مقدم «اعتمادسازی» ایستاده‌اید؛ آن‌ هم در زمانی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به روایت‌های دقیق، صادقانه و آرامش‌بخش نیاز دارد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت این نقش در حوزه سلامت، بیان داشت: کافی است تصور کنیم در میانه یک بحران سلامت، خبر نادرست درباره کمبود دارو، آلودگی آب، شیوع یک بیماری یا اثربخشی یک واکسن چگونه می‌تواند در چند ساعت، اضطراب عمومی ایجاد کند، صف‌های غیرضروری بسازد و حتی جان انسان‌ها را به خطر اندازد. در چنین شرایطی، این روابط عمومی حرفه‌ای، سریع، مسئولانه و مبتنی بر علم است که می‌تواند میان «ترس عمومی» و «آرامش اجتماعی» فاصله ایجاد کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، تجربه‌های متعددی نشان داده که یک روایت درست و به‌موقع، گاه به اندازه تأمین تجهیزات درمانی اهمیت دارد. وقتی مردم بدانند واقعیت چیست، چه خدماتی در دسترس است و چه مسیری پیش رو دارند، همکاری اجتماعی شکل می‌گیرد و سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود.

کرمانپور با اشاره به وظایف دوسویه روابط عمومی، خاطرنشان کرد: روابط عمومی موفق، فقط سخنگوی سازمان نیست؛ شنونده دغدغه‌های مردم نیز هست. هنر روابط عمومی در این است که همزمان «صدای مردم» را به مدیران منتقل کند و «صدای امید و شفافیت» را به جامعه برساند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در سطح ملی، اظهار داشت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و شبکه روابط عمومی‌ها نیاز دارد؛ شبکه‌ای که بتواند با روایتگری مسئولانه، امید اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی را تقویت کند.

کرمانپور در پایان ضمن تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات به تمامی فعالان این عرصه در سراسر ایران، از تلاش‌های صادقانه و گاه بی‌وقفه ایشان قدردانی کرد و اعلام داشت: روابط عمومی وزارت بهداشت با آغوش باز، آماده همدلی، همکاری و هم‌افزایی با تمامی همکاران این حوزه در کشور است؛ چرا که باور داریم سلامت روان جامعه، آرامش افکار عمومی و سرمایه اجتماعی، بدون ارتباطات حرفه‌ای و مسئولانه دست‌یافتنی نخواهد بود.