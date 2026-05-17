به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با قدردانی از همراهی بازاریان و اصناف با دولت در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و همچنین طی جنگ ۴۰ روزه، ابراز امیدواری کرد که این هماهنگی در آینده نیز تداوم یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسیها در ایام پایانی سال و ماه رمضان افزود: در این طرح با همکاری ادارات جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاهها، بهصورت میدانی و شبانهروزی در مرکز استان و شهرستانها حضور داشتیم.
مدیرکل صمت زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است، تصریح کرد: از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ فقره بهدلیل اهمیت در سامانه «زیبا» برای رسیدگی به دادسرای حکومتی ارسال گردید. این عملکرد نسبت به سال ماقبل خود ۴۱ درصد رشد نشان میدهد.
۱۱۱ پرونده تخلف به ارزش ۵۳ میلیارد تومان
مسیبی در ادامه از انجام سه هزار و ۸۳۶ مورد بازرسی در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این بازرسیها به تشکیل ۱۱۱ پرونده تخلف به ارزش ۵۳ میلیارد تومان انجامیده است.
وی عمده تخلفات کشفشده را گرانفروشی، تقلب و کمفروشی و عدم درج قیمت اعلام کرد.
مدیرکل صمت زنجان با اشاره به فعالیت شبانهروزی سامانه ۱۲۴ گفت: این سامانه در طول روز با حضور نیروی انسانی و در خارج از وقت اداری از طریق پیامگیر به شکایات مردم رسیدگی کرده و در سال جاری بیش از چهار هزار تماس با آن ثبت شده است.
مسیبی از پیگیریهای جدی برای دوگانهسوز کردن واحدهای نانوایی و تخصیص ژنراتور و سوخت (فاز آیپیجی) خبر داد و افزود: جلسات تنظیم بازار بهصورت منظم هفتگی با ریاست استاندار برگزار میشود. همچنین ارتباط خوبی با شرکتهای پخش، نمایندگیها و فروشگاههای زنجیرهای برای تأمین کالاهای اساسی برقرار شده است.
وی در خصوص تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گفت: پیگیریهای لازم از طریق بانک مرکزی انجام شده و خوشبختانه مشکلات واحدهای تولیدی در این حوزه تا حد زیادی مرتفع شده است.
مدیرکل صمت زنجان با اشاره به جذب چند سرمایهگذار جدید در استان علیرغم تحریمها، اظهار کرد: یک واحد تولید خودرو در شهرستان سلطانیه در حال تکمیل زیرساختهاست؛ زمین آن در شرکت شهید شهریاری تهیه شده و سالن در حال اتمام است.
وی همچنین از واردات ۲۸ کانتینر قطعات خودرو به ارزش بیش از ۴۰ میلیون دلار بهصورت بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: استان زنجان جزو استانهای اول کشور در این زمینه است. همچنین یک واحد تولید خودروی دیگر نیز زمین خود را در شرکت شهید شهریاری خریداری کرده که امیدواریم به زودی بهرهبرداری برسد.
تخصیص ۶۰ میلیون لیتر سوخت به صنایع و معادن
مسیبی در خصوص حوزه معدن نیز گفت: احکام معادن احصا شده و با تسهیلگری شورای معادن استان، مشکلات کاهش یافته است. سال گذشته شاهد وصولیهای خوبی در این بخش بودیم.
وی تصریح کرد: تخصیص سوخت گاز صنایع و معادن به میزان ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر پیشبینی شده و امیدواریم با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی، روند تخصیص سوخت تسریع یابد.
۱۶ واحد صنعتی آسیبدیده معرفی شدند
مدیرکل صمت زنجان افزود: ۱۶ واحد آسیبدیده در جلسه شورای برنامه به دوستان معرفی شده که امیدواریم مساعدتهای لازم در مورد آنها انجام شود.
مسیبی با اشاره به آمار ثبتنام در سامانه جامع تجارت، گفت: حدود ۲۵ هزار و ۲۲۹ واحد صنفی و تولیدی و همچنین یک هزار و ۸۴۶ مورد دیگر در این سامانه ثبت شده است. همچنین هفت هزار و ۴۳۹ فقره اموال و چهار هزار و ۹۳۰ مورد دیگر در بخشهای مختلف ثبت گردیده است.
وی از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست: کالاهایی که مشمول درج در سامانه جامع تجارت هستند و از طریق دستگاههای دولتی خریداری یا در پروژهها استفاده میشوند، حتماً نسبت به ثبت ورود و خروج آنها اقدام کنند. این امر کمک بزرگی به رصد بازار و مبارزه با کالای قاچاق میکند. این کار دشواری نیست و در صورت نیاز، دوره آموزشی برگزار خواهد شد.
