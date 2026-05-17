دولت بر اصلاح ساختار و افزایش کارآمدی شبکه توزیع کالاها تمرکز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با اشاره به ضرورت عدالت‌محوری در حوزه اقتصاد اظهار کرد: عدالت‌محوری مطالبه جدی جامعه است و باید در تمامی بخش‌های اقتصادی نمود داشته باشد و سامانه نظارت بر بازار در استان همدان نیز با همین رویکرد طراحی شده که اقدام قابل تقدیری است.

وی با قدردانی از همراهی مردم در دوران جنگ و حضور در تجمعات مردمی و همچنین اقدامات نیروهای مسلح در مدیریت شرایط جنگی افزود: در برخی حوزه‌ها از جمله بخش‌های اجتماعی و نظامی عملکردی فراتر از انتظار شکل گرفت که جای تقدیر دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به آسیب‌هایی وارد شده به زنجیره تأمین کشور اشاره کرد، ادامه داد: ترمیم این زنجیره در اولویت قرار گرفت و در کنار آن، موضوع تجارت و تأمین زیرساخت‌ها نیز با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها پیگیری شد.

وی ادامه داد: در تعامل با کشورهای همسایه حدود ۴۶ موضوع در حوزه همکاری‌های اقتصادی احصاء و جمع‌بندی شد که برای پیگیری و رفع موانع در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته تا روند تعاملات و همکاری‌های اقتصادی تسهیل شود.

دوستی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع گفت: در برخی موارد کالا با قیمت مشخصی تولید می‌شود اما به دلیل ضعف در شبکه توزیع با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، از این رو تمرکز دولت بر اصلاح ساختار توزیع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای افزایش کارآمدی این شبکه و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است.

وی افزود: در حوزه‌های تولید، تجارت و توزیع باید رویه‌های نادرست کنار گذاشته شود و با رویکردی تعهدمحور و نوآورانه مسیر توسعه اقتصادی دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران، بر لزوم همدلی و تلاش مضاعف برای پیشرفت کشور تأکید و از مسئولان استان همدان به‌ویژه استاندار به دلیل پیگیری و تلاش مستمر در حوزه‌های اقتصادی قدردانی کرد.