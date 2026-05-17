ایجاد ۸۰ تیم نظارتی برای مقابله با احتکار و تخلفات بازار در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: در این حملات ۸۶ نفر از مردم استان به شهادت رسیدند که ۵۴ نفر از آنان در خارج از استان بودند.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها افزود: در مجموع یک‌هزار و ۹۷۱ واحد دچار آسیب شدند که از این تعداد یک‌هزار و ۱۹۷ واحد با خسارت‌های جزئی ترمیم شده‌اند.

استاندار همدان با بیان اینکه ۳۶ واحد به طور کامل تخریب شده‌اند، ادامه داد: از این تعداد ۳۱ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری نیاز به ساخت مجدد دارند و عملیات آواربرداری آن‌ها نیز به طور کامل انجام شده است.

وی درباره خسارات وارد شده به خودروها نیز گفت: در این حملات ۴۶۷ خودروی سبک و ۳۶ خودروی سنگین آسیب دیدند که پیگیری پرداخت خسارت آن‌ها از طریق بیمه ایران در حال انجام است.

ملانوری شمسی افزود: همچنین ۲۹۷ واحد مسکونی و ۱۱۲ واحد تجاری از نظر اقلام و تجهیزات دچار خسارت شده و ۴۵ واحد تولیدی نیز آسیب دیدند.

وی با اشاره به اسکان اضطراری برخی خانوارها بیان کرد: ۳۰ خانوار به صورت موقت اسکان داده شدند و برای حمایت از آسیب‌دیدگان، تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی شامل ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی بنیاد برکت در نظر گرفته شده است.

استاندار همدان درباره تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: برای شهر همدان تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر ۵۰۰ میلیون تومان، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود دو درصد و تنفس دو ساله پرداخت می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۷۷ نفر برای دریافت ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی و ۶۸ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

ملانوری شمسی از آمادگی شهرداری همدان، شورای شهر و سایر شهرداری‌های استان برای صدور رایگان پروانه ساخت و بهره‌برداری واحدهای آسیب دیده خبر داد و گفت: در خصوص واحدهای تولیدی خسارت‌دیده نیز دستگاه‌های متولی پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ تمام‌عیار ترکیبی قرار دارد، تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در حوزه‌های نظامی، در تلاش است با ایجاد ناامنی و فشار اقتصادی، میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کند که در این زمینه هوشیاری مسئولان و مردم ضروری است.

استاندار همدان مدیریت بازار را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و گفت: نظارت بر قیمت، کیفیت و سلامت کالاها باید از سوی دستگاه‌های مرتبط به صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به فعالیت ۸۰ هزار واحد دارای پروانه کسب در استان افزود: بازاریان همدان همواره در کنار نظام بودند و تنها درصد اندکی از آن‌ها سابقه تخلف دارند.

ملانوری شمسی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت و وزن نان تأکید کرد و گفت: مدیران عضو قرارگاه نظارت بر بازار باید با جدیت در این حوزه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه استانی نظارت بر بازار بیان کرد: این اقدام با هدف افزایش نظارت و ایجاد اطمینان در میان مردم انجام شده و با توجه به اصلاح قیمت نان در یک‌هزار و ۸۰۰ نانوایی استان، نظارت‌ها در این بخش تشدید خواهد شد تا هیچ واحدی به آردفروشی یا تخلف روی نیاورد.

استاندار همدان تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها مچ‌گیری نیست بلکه حمایت از کسبه منصف و قدردانی از تلاش ۸۰ هزار کاسب استان است.

وی با بیان اینکه احتکار در شرایط کنونی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، گفت: با تشکیل ۸۰ تیم نظارتی و در قالب ۱۲ گام مشخص، مقابله با احتکار و تخلفات بازار با مسئولیت مدیران دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.

ملانوری شمسی ادامه داد: قرارگاه نظارت بر بازار با هدف تبیین اقدامات آغاز به کار کرده و از ابتدای هفته آینده اقدامات عملیاتی آن در سطح بازار آغاز می‌شود؛ همچنین با راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی، مشارکت شهروندان در این حوزه تقویت خواهد شد.

وی شناسایی محتکران را از اولویت‌های جدی این قرارگاه دانست و از اجرای طرح ضربتی در این زمینه خبر داد و افزود: با توجه به اصلاح قیمت نان، نظارت ضربتی بر واحدهای نانوایی نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار همدان در پایان با اشاره به بهبود وضعیت ذخایر سد اکباتان، رسیدن این سد به سطح مطلوب آب را خبری امیدوارکننده دانست و در عین حال نسبت به وضعیت سد تالوار ابراز نگرانی کرد.