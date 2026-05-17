به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با تقدیر از عملکرد مسئولان و مردم در دوران جنگ تحمیلی، اظهار کرد: ایستادگی و مدیریت صحیح در این دوران نشان‌دهنده بلوغ و صلابت ملت ایران و مسئولان کشور است.

وی با اشاره به وضعیت بازار استان در این شرایط افزود: در دوران جنگ و بحران، بازار استان همدان دچار اختلال نشد، این موضوع حاصل هوشیاری و حضور میدانی مدیران و همراهی آنان با مردم و آرمان‌های جمهوری اسلامی بود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان مدیریت مدیران در شرایط بحران را مشابه میدان‌داری مردم در برابر دشمن دانست و گفت: مردم در صحنه حضور فعال داشتند و با رفتار خود جلوه‌ای از مردم‌سالاری و مردم‌داری را به نمایش گذاشتند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن با تاریخ و تمدن چند هزار ساله این سرزمین دشمنی دارد، خاطرنشان کرد: ملت ایران هرگز سلطه زور را نمی‌پذیرد و همین ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی موجب شده است که در برابر دشمنان با قدرت ایستادگی کند.

آیت‌الله شعبانی با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه، آن را نشانه‌ای از غیرت و تعصب ملی دانست و افزود: با چنین روحیه‌ای، دستیابی به اهداف بزرگ دور از دسترس نخواهد بود.

وی خطاب به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد: امروز مدیران نسبت به گذشته در شرایط متفاوتی قرار دارند؛ مردم فرزندان خود را برای دفاع از این نظام تقدیم کرده‌اند و به همین دلیل انتظار آنها از مسئولان بسیار بالا است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه جنگ موجب آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها و بروز تبعات اقتصادی شده است، گفت: در چنین شرایطی مسئولیت مدیران اجرایی سنگین‌تر از گذشته است و باید با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی همچنین تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان را اقدامی قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: مدیر موفق کسی است که بتواند در دل بحران شرایط را مدیریت کرده و گرهی از مشکلات مردم بگشاید.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف آب، انرژی و سایر منابع، بر هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان مدیران تأکید کرد.

آیت‌الله شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در دوران بحران تقدیر کرد و گفت: نقش این مجموعه‌ها در اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی بسیار مؤثر بوده و باید جایگاه روابط عمومی‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با قدردانی از حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور، از تلاش‌های آنان در مقابله با دشمن تقدیر کرد.