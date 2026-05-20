طرح تحول گامی راهبردی برای نوسازی روابط عمومی صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، سامان قدوسی امروز در نشست هم‌اندیشی با مدیران روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به چالش‌های رسانه‌ای اخیر بیان کرد: مدیریت متمرکز و کنترل دقیق جریان اخبار در ایام دشوار جنگ تحمیلی سوم، نشان‌دهنده بلوغ حرفه‌ای و تعاملِ نزدیک تولیدکنندگان خبر در چهار شرکت اصلی و تابعه با مجموعه وزارت نفت بود که اجازه نداد فضای روانی جامعه تحت تأثیر القائات بدخواهانه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیام اختصاصی وزیر نفت به مناسبت روز جهانی ارتباطات و قدردانی از توجه وزیر به این موضوع، آن را فصلی نوین در نگاه حاکمیتی به موضوع رسانه عنوان و تصریح کرد: تأکید وزیر نفت بر طرح تحول روابط عمومی با نگاه به نیازهای آتی، فقط یک توصیه نیست، بلکه یک دستورعمل اجرایی است که باید مبنای تمام برنامه‌ریزی‌های ما قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت افزود: ما نیازمند روابط عمومی‌هایی هستیم که فراتر از ابزارهای سنتی، آماده پاسخگویی به اقتضائات فناورانه و ارتباطی دهه‌های آینده باشند.

نظام‌نامه جامع، نقشه‌ راهی برای تعامل مؤثر و شفاف

قدوسی با اشاره به تأکید وزیر نفت مبنی بر تدوین نظام‌نامه جامع روابط عمومی‌های صنعت نفت، گفت: این نظام‌نامه، نقشه‌ راهی برای حرکت به سوی تعامل مؤثر و شفاف با مخاطبان است.

وی با بیان اینکه این نظام‌نامه می‌تواند به‌عنوان یک مرجع بالادستی، استانداردهای ارتباطی ما را بازتعریف ‌کند، تأکید کرد: از همه مدیران و کارشناسان مجموعه روابط عمومی‌ها دعوت می‌کنم تا با ارائه پیشنهادات سازنده، ما را در تقویت این طرح نوین یاری دهند.

سخنگوی وزارت نفت با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مستندسازی پروژه‌ها، افزود: مستندسازی طرح‌ها در چهار شرکت اصلی نباید فقط به آرشیو کردن چند عکس و خبر محدود شود. ما نیازمند یک رویکرد «تاریخ نگاری صنعتی» و حرفه‌ای هستیم.

هر پروژه یک روایتِ حماسی از توان فنی ایران

قدوسی ادامه داد: هر پروژه بزرگ در این صنعت، یک روایتِ حماسی از توان فنی ایران است که باید با استفاده از تکنیک‌های نوین روایت‌گری، تولیدات چندرسانه‌ای فاخر و مستندهای پژوهشی، برای آیندگان و پیشگاه افکار عمومی ثبت و ضبط شود.

وی یادآور شد: در اجرای این نظام‌نامه و نهضت مستندسازی، همراهی بدنه کارشناسی روابط عمومی‌ها تضمین‌کننده موفقیت ما خواهد بود.