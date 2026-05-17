۶ هزار و ۲۰۵ واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ در اصفهان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش صبح یکشنبه در جلسه ستاد بازسازی و بازتوانی درجنگ اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی های بعمل آمده توسط تیم های فنی شهرداری اصفهان و بنیاد مسکن در اثر حملات ددمنشانه رژیم صهیونی امریکایی در جنگ تحمیلی رمضان به تعداد ۱۶ هزار و ۱۱۱ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱شهر و ۱۲ روستای استان خسارت وارد شده است.

به گفته وی، از این تعداد یکصد واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد داشته است؛ همچنین تعداد یک هزار و ۱۱۵ واحد نیاز به تعمیرات کلی و مابقی نیاز به تعمیرات جزئی دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد از این آمار مرتبط با خسارات وارده به واحدهای مسکونی و ۱۵ درصد از آمار مربوط به واحدهای تجاری است.

شیشه فروش افزود: خسارات وارده در شهر اصفهان ۱۰ هزار ۵۱۷ واحد مسکونی و تجاری بوده و در سایر شهرها پنج هزار و ۵۹۴ واحد مسکونی گزارش شده که توسط تیم های فنی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مجموع و با اقدام شهرداری اصفهان، بنیاد مسکن و همکاری بیش از ۲۰۰ گروه جهادی تعمیرات جزیی اعم از نصب شیشه و پنجره، درب، کناف و تعمیر دیوار و ... تعداد ۶ هزار و ۲۰۵ واحد مسکونی در سطح استان اصفهان انجام شده است.

بازسازی ۵۰۸۲ واحد مسکونی در شهر اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: از مجموع این آماردر شهر اصفهان توسط شهرداری اصفهان و با همکاری گروه‌های جهادی تاکنون تعمیرات جزئی پنج هزار و ۸۲ واحد مسکونی انجام و توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ۳۰ شهر و ۱۲ روستا و با همکاری گروههای جهادی خسارات یک هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی با هماهنگی با مالکان تعیین تکلیف و پرداخت شده است.

به گفته شیشه فروش، اسکان موقت۵۸۰ خانواده آسیب دیده توسط شهرداری در شهر اصفهان و بنیاد مسکن در سایر شهرها از ابتدای جنگ رمضان تا کنون در اماکن پیش بینی شده مطابق با ضوابط انجام شده است و در حال حاضر ۱۴۴ خانواده در اسکان موقت بسر می‌برند.

پرداخت خسارت ۱۳۰۰ خودرو آسیب دیده از جنگ

وی اضافه کرد: همچنین ارزیابی آسیب های وارد شده ناشی از جنگ تعداد سه هزار و ۵۵ خودروی سبک آسیب دیده از جنگ و تعداد ۱۳۲ خودروی سنگین و ۵۰ دستگاه موتور سیکلت توسط شعب بیمه ایران در ۱۴ شهرستان انجام شده است .

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین تا کنون خسارات جزیی تعداد یک هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی آسیب دیده توسط شرکت بیمه ایران به مالکان پرداخت شده است.

شیشه فروش افزود: در اثر حملات رژیم ددمنشانه صهیونی آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم تعداد ۱۴۹ واحد آموزشی، ۲۱ مجموعه ورزشی، تعداد هشت مجموعه فرهنگی، ۶۵ شعبه بانک، تعداد۲۸ بنای تاریخی و ۵۲ واحد های بخش کشاورزی و ایل راهای عشایری از جمله واحدهای تولیدی دام و طیور، گلخانه، پرورش ماهی و باغ و مزرعه و نیز تعداد یک هزار و ۹۷۳ واحد تولیدی، کارگاهی، صنعتی معدنی و صنفی در ۱۴ شهرستان استان ۹ شهرک صنعتی و سه منطقه صنعتی خسارت وارد شده است.

به گفته وی، این خسارات توسط دستگاه های ذی ربط از جمله ادارات کل آموزش پرورش، نوسازی مدارس. میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، بانک ها و صنعت و معدن و سازمان جهاد کشاورزی ارزیابی شده و تمهیدات لازم برای چگونگی جبران خسارات در حال پیگیری و اقدام است.