به گزارش خبرنگار مهر، سیامک الیاس پور صبح چهارشنبه با حضور در مزرعه پرورش ماهی تنگکنشت در شهر کرمانشاه، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و آخرین وضعیت آن را مورد ارزیابی قرار داد.
در جریان این بازدید، خسارات وارد شده به این مزرعه در پی جنگ رمضان و جنگ دوازدهروزه مورد بررسی میدانی قرار گرفت و وضعیت تأسیسات و زیرساختهای آسیبدیده ارزیابی شد.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان حوزه آبزیپروری، بر ضرورت تسریع در روند جبران خسارات وارد شده به بهرهبرداران تأکید کرد.
وی همچنین روند بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده این مزرعه را مورد بررسی قرار داد و خواستار پیگیری جدی برای بازگشت سریع مجموعه به چرخه تولید شد.
در این بازدید، مسائل و مشکلات بهرهبرداران این واحد پرورش ماهی نیز مطرح و راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود بررسی شد.
