به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی،بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه شورای مسکن ملارد، با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی منازل آسیب دیده از جنگ تحمیلی اظهار کرد: در مجموع ۸۸۲ واحد مسکونی در این شهرستان بر اثر جنگ دچار خسارت شده اند که میزان آسیب دیدگی آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است.

وی با تفکیک نوع خسارات وارده افزود: ۱۸ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده‌اند که عملیات اجرایی بازسازی آنها با صدور رایگان جواز و نقشه و انجام مراحل خاکبرداری، به زودی آغاز خواهد شد.

فرماندار ملارد با اشاره به اینکه ۳۲۴ واحد مسکونی خسارت جزئی شامل شکستگی شیشه و آسیب به در و پنجره دیده‌اند، تصریح کرد: تمامی این واحدها با تلاش گروه‌های جهادی و دستگاه‌های ذیربط تعمیر و تحویل مالکان شده است.

تقوی ادامه داد: بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۴۸۲ واحد مسکونی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند که از این تعداد تاکنون ۱۶۰ واحد تعمیر و تحویل مالکان گردیده و روند تکمیل و بازسازی سایر واحدها با قوت ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای ۵۸ واحد مسکونی که میزان خسارت آنها بیش از ۴۰۰ میلیون تومان تخمین زده شده، تاکنون ۱۹ واحد به طور کامل بازسازی شده، ۲۰ واحد در دست تعمیر است و عملیات اجرایی مابقی واحدها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

