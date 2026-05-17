۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

تسهیلات یک همتی برای ۳۰۰ طرح گردشگری یزد تصویب شد

یزد - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد گفت: یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۰۰ طرح گردشگری استان در سال جاری مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رستگاری صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزه‌ها اظهار کرد: اعتبارات میراث فرهنگی استان از ۱۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۱۶ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و بودجه مرمت نیز از ۹۶ به ۱۸۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به خسارت ۱۴۳۰ میلیارد تومانی به بخش گردشگری استان، گفت برنامه‌ای برای تقویت گردشگری داخلی و حمایت از تأسیسات فعال در دست تدوین است. همچنین یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۰۰ طرح گردشگری استان تصویب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد ادامه داد: مرمت بازار تاریخی یزد، احیای برج و بارو، تکمیل موزه بزرگ یزد و ساماندهی بقاع تاریخی از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجراست.

رستگاری افزود: افتتاح دو موزه جدید، تعداد موزه‌های استان به ۳۸ مورد رسیده و یک موزه دیگر نیز به‌زودی در اردکان راه‌اندازی می‌شود.

