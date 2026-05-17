تسهیلات یک همتی برای ۳۰۰ طرح گردشگری یزد تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رستگاری صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزه‌ها اظهار کرد: اعتبارات میراث فرهنگی استان از ۱۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۱۶ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و بودجه مرمت نیز از ۹۶ به ۱۸۹ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به خسارت ۱۴۳۰ میلیارد تومانی به بخش گردشگری استان، گفت برنامه‌ای برای تقویت گردشگری داخلی و حمایت از تأسیسات فعال در دست تدوین است. همچنین یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۰۰ طرح گردشگری استان تصویب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد ادامه داد: مرمت بازار تاریخی یزد، احیای برج و بارو، تکمیل موزه بزرگ یزد و ساماندهی بقاع تاریخی از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجراست.

رستگاری افزود: افتتاح دو موزه جدید، تعداد موزه‌های استان به ۳۸ مورد رسیده و یک موزه دیگر نیز به‌زودی در اردکان راه‌اندازی می‌شود.