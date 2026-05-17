  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۵

قلعه بالای شاهرود مقصد رویداد ملی بومگردی و کسب‌وکارهای دیجیتال

قلعه بالای شاهرود مقصد رویداد ملی بومگردی و کسب‌وکارهای دیجیتال

شاهرود- مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: روستای نامزد ثبت جهانی «قلعه بالا» دوم خردادماه میزبان رویداد ملی کسب‌وکارهای روستایی با محوریت دیجیتال مارکتینگ است.

جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژه برنامه هایی در راستای تقویت پزونده ثبت جهانی قلعه بالای بیارجمند در دست اجرا است تاکید کرد: برگزاری همایش بزرگ بومگردی با حضور فعالان این صنعت از سراسر کشور در زمره این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه قلعه بالا رویداد مهم توسعه کسب و کارهای روستایی و گردشگری را نیز در سطح ملی میزبانی خواهد کرد افزود: این رویداد ملی دوم خردادماه در این روستا برگزار خواه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه این رویداد ملی با محور آموزش دیجیتال مارکتینگ برگزار خواهد شد ابراز کرد: این کارگاه قرار است ساعت ۱۱ صبح دوم خرداد در خانه محیط زیست قلعه بالا برگزار خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه تلاش داریم با اجرای این دست برنامه ها به توانمند سازی مشاغل و کسب و کارهای روستایی کمک کنیم گفت: این دست برنامه ها همچنین پرونده ثبت جهانی روستا را هم تقویت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه رویداد ملی کسب و کارهای دیجیتال قرار است با شعار تولید از روستا تا عرضه در دنیای آنلاین برگزار شود افزود: اساتید برجسته دیجیتال مارکتینگ کشور در این رویداد حضور خواهند داشت همچنین تلاش می شود با این دست برنامه ها ظرفیت های قلعه بالا نیز بهتر معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: قلعه بالای بیارجمند با بهترین پرونده یکی از هشت نامزد ثبت جهانی در فهرست سازمان گردشگری جهانی است و احتمالا به زودی به عنوان روستایی جهانی گردشگری ثبت می شود.

کد مطلب 6832149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها