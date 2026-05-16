به گزارش خبرنگار مهر، سید عرفان حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه توانمندسازی شهرستان بم که با حضور فرماندار و اعضای این کارگروه برگزار شد، اظهار کرد: با همکاری مسئولان و مشارکت مردم، اولویت برنامههای بنیاد علوی در سال آینده حمایت از طرحهای اشتغالزایی، به ویژه طرحهای کارگاهی تکمیلکننده زنجیره ارزش در بخشهای مورد حمایت از جمله کشت نخیلات، توسعه گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
وی افزود: تسهیلات پیشبینیشده با هدف تزریق منابع مالی به چرخههای تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار پرداخت میشود و میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح درآمدی خانوارهای شهرستان بم ایفا کند.
حسینی، با اشاره به عملکرد سال گذشته بنیاد علوی در شهرستان بم تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۵۰ نفر از تسهیلات اشتغالزایی خرد خانگی بهرهمند شدند و چهار هزار نفر نیز در حوزههای درمانی شامل خدمات دهان و دندان، چشمپزشکی و زنان، به ویژه افراد فاقد پوشش نهادهای حمایتی از دهکهای درآمدی یک و دو، خدمات دریافت کردند.
وی درباره برنامههای سال ۱۴۰۵ نیز بیان کرد: علاوه بر تداوم حمایت از گروههای جهادی پزشکی، قراردادهایی با کلینیکهای درمانی منعقد خواهد شد تا خدمات تخصصیتر و باکیفیتتری به مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، ارائه شود.
مجری بنیاد علوی استان کرمان همچنین از امضای تفاهمنامه ۲۵ هزار میلیارد تومانی میان بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی با استاندار کرمان خبر داد و گفت: این تفاهمنامه بستر لازم برای اجرای برنامههای پیشبینیشده را فراهم کرده است.
