به گزارش خبرنگار مهر، کاوه کمالی دماوندی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی، نقش رسانهها را در مدیریت افکار عمومی و آگاهیبخشی در حوزه سلامت بسیار مهم دانست و از همراهی آنان در انعکاس واقعیتهای حوزه دارو قدردانی کرد.
وی با تأکید بر شرایط خاص تأمین دارو در کشور اظهار کرد: هدف ما انکار مشکلات نیست، بلکه تلاش میکنیم با مدیریت منابع، کمترین فشار به مردم وارد شود. تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط اقتصادی فعلی، کاری پیچیده و چندلایه است که نیازمند هماهنگی مستمر در سطح ملی و استانی است.
کمالی دماوندی با اشاره به تنوع گسترده اقلام دارویی و ملزومات پزشکی گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و ۵۰۰ قلم دارو و تجهیزات، از داروهای تخصصی مانند شیمیدرمانی تا اقلام عمومی مانند سرم، دستکش و داروهای پرمصرف، در چرخه تأمین قرار دارند و این حجم از تأمین، نیازمند فعالیت شبانهروزی همکاران در حوزه غذا و دارو است.
وی افزود: استان گلستان توانسته با جذب سهمیههای مناسب، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، پاسخگوی مراجعات بیماران از استانهای همجوار نیز باشد؛ بهطوری که بیماران از مازندران، سمنان، خراسان شمالی و حتی تهران برای دریافت خدمات دارویی به استان مراجعه میکنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه به موضوع مهم مصرف دارو اشاره کرد و هشدار داد: یکی از چالشهای جدی، نگهداری بیش از نیاز دارو در منازل است. این موضوع بهویژه در مورد داروهای حیاتی مانند داروهای قلبی، انسولین یا حتی اقلامی مانند شیرخشک، میتواند باعث ایجاد کمبود کاذب در سطح جامعه شود.
وی اظهار کرد: در برخی موارد ناچار به اعمال محدودیت در توزیع هستیم؛ بهعنوان مثال دارو به میزان مصرف کوتاهمدت در اختیار بیمار قرار میگیرد تا عدالت در توزیع رعایت شود، اما این اقدام به معنای نبود دارو نیست و مردم نباید دچار نگرانی شوند.
کمالی دماوندی با اشاره به سیاستهای دارویی کشور گفت: در شرایط فعلی، تمرکز بر تأمین داروهای ژنریک (تولید داخل) است و این داروها با تأیید وزارت بهداشت، از کیفیت مناسب برخوردارند. در عین حال، تفاوت قیمت قابل توجهی میان داروهای داخلی و خارجی وجود دارد؛ بهگونهای که یک داروی مشابه داخلی ممکن است حدود ۲۱۰ هزار تومان و نمونه خارجی آن تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشد.
وی درباره پوشش بیمهای داروها نیز افزود: سیاست بیمهها بر پایه حمایت از داروهای داخلی است و در صورت وجود نمونه ایرانی، پوشش بیمهای بر همان اساس محاسبه میشود. در این میان، نقش بیمههای تکمیلی در کاهش پرداخت از جیب بیماران بسیار مهم است و انتظار میرود این پوششها تقویت شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان با ارائه گزارشی از وضعیت مالی حوزه دارو گفت: حجم خرید دارو و تجهیزات پزشکی بسیار بالا است و بخش قابل توجهی از مطالبات با حمایتهای انجامشده پرداخت شده، اما همچنان تأخیرهایی از سوی برخی سازمانهای بیمهگر وجود دارد که میتواند بر چرخه تأمین تأثیرگذار باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای دارویی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۸۵ داروخانه در سطح استان فعال است که از این تعداد، ۵۶ داروخانه بهصورت شبانهروزی خدمات ارائه میدهند. این توسعه باعث شده دسترسی مردم به دارو به شکل قابل توجهی افزایش یابد، بهطوری که در بسیاری از مناطق شهری، فاصله دسترسی به داروخانه به کمتر از چند دقیقه رسیده است.
کمالی دماوندی همچنین به اقدامات نظارتی اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته حدود دو هزار و ۹۴۵ مورد بازدید از داروخانهها و مراکز مرتبط انجام شده که در مواردی منجر به تذکر، اخطار، جریمه و برخورد با تخلفات از جمله گرانفروشی یا عرضه خارج از شبکه شده است.
وی تأکید کرد: با وجود همه چالشها، تلاش مجموعه غذا و دارو بر این است که هیچ وقفهای در درمان بیماران ایجاد نشود و در صورت کمبود برخی اقلام، با همکاری جامعه پزشکی از جایگزینهای درمانی استفاده میشود تا روند درمان بیماران بدون اختلال ادامه یابد.
