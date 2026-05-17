به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبیان، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت نقش رسانه‌ها و روابط عمومی به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی و بازوی آگاهی‌رسانی جامعه، به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت.

وی با اشاره به اینکه خانواده دانشگاه علوم پزشکی پس از آموزش و پرورش، دومین کارفرمای بزرگ استان با ۵۴۰ مرکز بهداشتی، ۱۰ مرکز درمانی دولتی، ۹ مرکز تحقیقات و نزدیک به ۴۰۰۰ دانشجو است، افزود: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط سخت، ۲۲ پروژه عمرانی در حوزه سلامت استان افتتاح شد که شامل ۶ ماه مسکن دانشجویی، ۲۴۰ تخت خوابگاهی، ۴ اورژانس جاده‌ای، دو دانشکده با ۶۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی و تجهیز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، ۱۰ واحد زیست پزشک و چهار مرکز خدمات جامع سلامت می‌شود.

طهماسبیان ادامه داد: بیمارستان‌های استان به ژنراتورهای به‌روز مجهز شدند تا در پیک مصرف انرژی دچار قطع برق نشویم. همچنین پروژه‌های در آستانه افتتاح شامل فاز ۲۴۰ تخت اضافه بیمارستان هاجر (با ۲۰ هزار مترمربع فضا)، کلینیک ویژه بیمارستان لردگان (از سال ۱۳۹۴) و خوابگاه ۱۲۰ نفره دانشکده بروجن است.

معاون توسعه منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، کسب ۴۸ مجوز استخدام پیمانی (بی‌سابقه در ادوار دانشگاه)، جذب ۳۸۰ نفر نیرو، پرداخت پاداش پایان خدمت همه بازنشستگان تا اسفند ۱۴۰۴، تسویه مرخصی بازنشستگان، برگزاری جشن بازنشستگان پس از ۶ سال، برقراری پرداخت‌های رفاهی در ۵ مرحله، مسابقات ورزشی و عقد قراردادهای اماکن ورزشی را از جمله اقدامات حوزه نیروی انسانی و رفاهی برشمرد.

وی همچنین از اضافه شدن سه دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان دانشگاه، کسب رتبه دوم استانی در جشنواره شهید رجایی و رشد میانگین بالای ۵۰ درصدی شاخص‌ها در ارتباطات جاری و عمرانی خبر داد و تأکید کرد: بزرگترین پروژه سلامت استان در دست اقدام است که جزئیات آن متعاقباً توسط رئیس دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.