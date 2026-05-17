به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امیدوار بود پیش از سفر به چین، در پرونده ایران از جمله در زمینه بازگشایی کامل تنگه هرمز و دستیابی به توافق هسته‌ای جدیدی که از توافق دوران باراک اوباما بهتر باشد به یک «پیروزی کامل» دست یابد اما سفر ترامپ نشان داد که چین تمایلی به فاصله گرفتن از ایران یا تضعیف اتحاد راهبردی خود با تهران ندارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: پکن همچنان ایران را شریک مهمی در حوزه انرژی، تجارت و موازنه ژئوپلیتیکی در برابر آمریکا می‌داند و حاضر نیست برای جلب رضایت واشنگتن، روابطش با تهران را قربانی کند.

هاآرتص نوشت: ایران نیز تلاش کرده با انعقاد توافق‌های جدید و کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر عبور و مرور در تنگه هرمز، فشارهای بین‌المللی را مدیریت کند و نشان دهد همچنان توان اثرگذاری بر امنیت انرژی جهان را دارد. این وضعیت باعث شده گزینه‌های ترامپ برای اعمال فشار بیشتر یا اقدام نظامی علیه ایران محدودتر شود.

این رسانه صهیونیستی تاکید کرد: برخلاف تصور واشنگتن، چین نه‌تنها نقش نجات‌دهنده آمریکا در بحران ایران را ایفا نخواهد کرد، بلکه ممکن است با حفظ همکاری نزدیک با تهران، موقعیت ایران را در برابر فشارهای آمریکا تقویت کند.