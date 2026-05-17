استراتژی پنهان چین مقابل آمریکا در کاریکاتور هنرمندان برزیلی و یمنی

به گزارش خبرنگار مهر، کاریکاتور در دنیای سیاست، فراتر از یک تصویر طنزآمیز، ابزاری قدرتمند برای «بازتولید واقعیت» و «تقویت پیامهای سیاسی» است. کاریکاتوریستها با استفاده از نمادها، اغراق و کنایه، پیچیدگیهای دیپلماتیک را به زبانی ساده و گاه تلخ ترجمه میکنند که مستقیماً با احساسات مخاطب درگیر میشود.
سیاستمداران در مقابل دوربینها معمولاً چهرهای رسمی و کنترلشده از خود نشان میدهند. کاریکاتور با استفاده از «اغراق»، آنچه را که پشت پرده اتفاق میافتد، نشان میدهد. برای مثال، اگر سفر ترامپ به چین با تنش همراه باشد، کاریکاتوریست ممکن است او را در حال دست دادن با رهبر چین نشان دهد، در حالی که هر ۲ در زیر میز، خنجری را به سوی هم گرفتهاند. این نوع تصویرسازی، بیاعتمادی یا استراتژیهای پنهان را به تصویر میکشد.
در میان هنرمندان خارجی همسو با جبهه مقاومت، میتوان به کینیو هنرمند کاریکاتوریست برزیلی اشاره کرد که آثاری نیز در واکنش به ترامپ خلق کرده است. این هنرمند برزیلی در آخرین اثرش، تصویری از شی جینپینگ رئیسجمهور چین و ترامپ که چند روز پیش دیداری با هم داشتند، ترسیم کرده است. در این اثر، جینپینگ را بزرگتر و قدرتمندتر در مقابل ترامپ ترسیم و ترامپ دستانش را به سوی او دراز کرده که نشانهای از قدرت چین در مقابل آمریکاست.
مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی به تازگی مقام اول را در رشته کارتون در مسابقه بینالمللی «ترور آنلاین» به دست آورد و به عنوان داور در دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز حضور داشت.
اثر دیگر از کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست یمنی است که بسیار فعال است و به محض بروز اتفاقی در جامعه جهانی که در جریان مقاومت موثر باشد، دست به قلم میشود. این هنرمند نیز در اثر جدیدش، به دیدار ناکام ترامپ در چین اشاره کرده است.
