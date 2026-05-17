به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت، با وجود پیام‌های دوستانه ای که ترامپ در مقابل دوربین‌ها با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین رد و بدل کرد سفر وی به این کشور مملو از فضای پر از تنش و بی‌اعتمادی بود.

در ادامه این گزارش آمده است، دیدارهای میان مقامات چینی و آمریکایی در پکن شاهد مجموعه‌ای از حوادث امنیتی و درگیری‌های غیرمعمول بین کارکنان آمریکایی و چینی در سایه سوءظن و بی‌اعتمادی متقابل بود. به عنوان مثال در یکی از این موارد، مقامات آمریکایی از همه خدمه و روزنامه‌نگاران حاضر در هواپیمای ایر فورس وان خواستند نشان‌ها و علامت هایی را که در طول سفر از طرف چینی دریافت کرده بودند، تحویل دهند.

این اقلام به اضافه تلفن‌های همراه یکبار مصرفی که از قبل به هیئت آمریکایی داده شده بود در سطل زباله‌ای در پایین پله‌های هواپیما انداخته شدند.

تنش‌های امنیتی نیز در جریان بازدید ترامپ و شی جین پینگ از یک معبد در پکن قابل توجه بود. پس از آنکه مقامات چینی اتاقی را قفل کرده و گروهی از مسئولان و خبرنگاران آمریکایی را در داخل آن اتاق نگه داشتند این تنش تشدید شد.

در حادثه‌ای دیگر، مأموران سرویس مخفی آمریکا حدود نیم ساعت با مسئولان چینی بحث و جدل کردند چرا که طرف چینی از ورود یک مأمور آمریکایی به داخل یک مجموعه در حالی که سلاح شخصی خود را حمل می‌کرد ممانعت به عمل آورد.

این سفر همچنین شاهد اختلافات سیاسی بود. روابط بین دو کشور سال‌هاست که بر اساس اصل «مقابله به مثل» اداره می‌شود از جمله ممنوعیت یک مقام در دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا از صرف صبحانه در چین پس از آنکه یک مقام چینی در واشنگتن از ناهار محروم شد.