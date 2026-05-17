تعدیل نیرو در فولاد نداشتیم؛ تسهیل واردات ورق گرم

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید یعقوبی دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: حملات سنگینی به دو واحد مهم فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد که اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر نیروی کار را در صنایع وابسته تحت تاثیر قرار داد این واحدها نیازمند حمایت جدی برای ادامه فعالیت خود هستند.

یعقوبی با اشاره به اینکه صنعت فولاد ایران سال‌هاست که جایگاه دهم تولید و صادرات فولاد جهان را در اختیار دارد، گفت: متأسفانه در جنگ تحمیلی اخیر، شاهد آسیب‌های جدی بودیم که منجر به از دست دادن چیزی حدود ۳۰ درصد از تولیداتمان شد. روند بازسازی آغاز شده است، اما برای حفظ جایگاه فعلی که با فاصله ۱۰ میلیون تنی تولید نسبت به ویتنام (یازدهمین تولیدکننده جهان) مشخص می‌شود، نیازمند حمایت‌های جدی هستیم.

وی افزود: صنعت فولاد پیش از جنگ، ۵.۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود و برآورد ما این است که با وجود آسیب‌های وارده، بتوانیم این سهم را حفظ کنیم. در حال حاضر حدود ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.

یعقوبی همچنین به سهم ارزآوری صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: این صنعت پیش از این ۱۱ درصد از ارز کشور را تأمین می‌کرد که معادل حدود هشت میلیارد دلار بود. پیش‌بینی ما برای امسال، کاهش این سهم به حدود ۹ درصد است که نشان‌دهنده تأثیر منفی خسارات وارده بر درآمدهای ارزی کشور است.

این مقام مسئول گفت: با تسریع روند بازسازی و ارائه حمایت‌های لازم، صنعت فولاد بتواند به سرعت به ظرفیت کامل خود بازگردد و همچنان نقش کلیدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به کمبود حدود ۲۰۰ هزار تن ورق گرم در بازار، بر لزوم تسهیل واردات این محصول تأکید کرد و گفت: این اقدام کلیدی برای برقراری موازنه عرضه و تقاضا در کل زنجیره فولاد ضروری است.

یعقوبی با تاکید بر اینکه باید واردات فولاد مورد نیاز را تسهیل کنیم، گفت: این امر هم به نفع صنعت فولاد، هم فولاد مبارکه و هم صنایع پایین‌دستی خواهد بود. ضمن اینکه فولاد مبارکه نیز آمادگی دارد تا با همکاری واردکنندگان، نیاز بازار را تأمین کند و ارزش اقتصادی قابل توجهی برای انجام این امر ایجاد خواهد شد.

وی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه مواد اولیه، اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که واحدهای آهن اسفنجی فولاد مبارکه با آن مواجه هستند، سیاست‌های سال گذشته مبنی بر دریافت عوارض از سنگ آهن باید تغییر کند و به سمت تسهیل صادرات مواد معدنی حرکت کنیم، زیرا حمل و نقل دریایی عملاً راه دیگری برای تأمین این مواد ندارد.

دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، به مسائل مالیاتی و نقدینگی اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور و نقدینگی پایین، پیگیری‌های ما از سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند کمک بزرگی به واحدهای تولیدی باشد. همچنین ارائه مشوق‌های مؤثر مالیاتی برای بازسازی واحدها و استفاده از توان ساخت داخلی ضروری است.

یعقوبی گفت: انتظار ما از دولت و وزارت صمت، مدیریت متمرکز در طول زنجیره فولاد و فراهم کردن امکان تأمین زنجیره‌ای با همکاری اتاق بازرگانی و تشکل‌ها است. نکته دیگر اینکه در صنایعی که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید داخلی داریم، باید مدیریت واردات صورت گیرد.

وی به مصوبه حمایتی دولت مبنی بر معافیت واردکنندگان ورق از فرایندهای پیچیده در صورت انبار کردن آن اشاره کرد و این فرصت را مغتنم شمرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های مربوط به عوارض سنگ آهن و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شد.