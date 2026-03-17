۱۰ درخواست تولیدکنندگان فولاد از وزیر صمت در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامهای خطاب به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار حمایت دولت از بخشهای تولیدی در شرایط جنگی و پایان سال شد و با ارائه ۱۰ پیشنهاد درخواستهای تولیدکنندگان فولاد در شرایط فعلی را مطرح کرد.
در این نامه آمده است که کاهش و توقف تولید تعدادی از کارخانجات فولادی در شرایط جنگی موجود از یک طرف و پرداختهای پایان سال به کارکنان و تامین کنندگان از طرف دیگر در کنار کاهش تقاضا، واحدهای تولید فولادی را با کمبود نقدینگی و بحران مالی روبرو ساخته که به منظور مساعدت با تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای عبور از این بحران، چند پیشنهاد به شرح مطرح میشود:
۱- تعویق حداقل ۳ ماهه وصول مطالبات مالیاتی و قبوض برق و گاز
۲- تأدیه سهم کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی کارگران توسط دولت
۳- تمدید ۳ ماهه مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی تولیدکنندگان
۴- تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات تولیدکنندگان
۵- استمهال اقساط سر رسید شده تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی به مدت ۴ ماه
۶- ترخیص فوری کالاهای مورد نیاز خطوط تولید و طرحهای توسعه از گمرکات کشور
۷- فراهم شدن امکان خرید نقدی و اعتباری محصولات فولادی توسط شرکتهای بازرگانی و تجار از رینگ داخلی بورس کالا به منظور تحریک تقاضا، جلوگیری از انباشت محصول و تزریق سریع نقدینگی به کارخانجات تولیدی
۸- تسریع در وصول و کارسازی اعتبارات اسنادی (LC) گشایشیافته توسط بانکهای عامل که توقف آنها موجب بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان شده است.
۹- نظارت مستمر و برخورد با تولیدکنندگان انحصاری مواد اولیه خاص در فرآیند فولادسازی (نظیر الکترودها و فروآلیاژها) که به دلیل محدودیت واردات و فقدان رقبای خارجی، از تامین بهموقع یا پایبندی به تعهدات خود امتناع میورزند و الزام این شرکتها به تامین مواد اولیه کارخانجات از طریق «فروش اعتباری» جهت تضمین تداوم تولید
۱۰- معافیت موقت شرکتهای تولیدی از الزام عرضه در بورس کالا تا شرکت ها بتوانند از همه طرق موجود محصول خود را فروخته و تامین نقدینگی نمایند.
