به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، عبدالرضا سیدی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: کمیته پایش ریسک بازار با هدف حمایت از بازار سرمایه و صیانت از حقوق مشتریان اعتباری و شرکت‌های کارگزاری، ضریب تعدیل سهام و اوراق بهادار در حساب تضمین معاملات اعتباری را افزایش داد.

سیدی کرد: کمیته پایش ریسک بازار با افزایش ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری موافقت کرده است.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اختیارات کمیته پایش ریسک بازار به استناد مصوبۀ هیئت مدیره سازمان و در راستای اقدامات حمایتی از بازار سرمایه و به منظور صیانت از حقوق مشتریان اعتباری و شرکت‌های کارگزاری، توضیح داد: ضریب تعدیل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری از ۷۵ درصد به ۸۰ درصد قیمت پایانی افزایش یافته است و ضریب تعدیل سایر اوراق بهادار نیز به‌طور متناسب افزایش یافته است.

سیدی افزود: این ضریب یک روز قبل از بازگشایی معاملات سهام در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌شود.

گفته شده این تصمیم، با هدف مدیریت ریسک و حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده است.