تشکیل ۵۷۷ پرونده تخلف در حوزه آرد، نان و اصناف در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی با اشاره به ابعاد گسترده طرح پایش بازار در ایام جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: در طول مدت موسوم به «جنگ رمضان»، قریب به ۱۴ هزار و ۸۵۰ بازرسی میدانی توسط بازرسان این سازمان با هدف نظارت بر کالاها و مراکز اساسی تولید، توزیع و عرضه در سراسر استان انجام شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به حجم بالای عملیات میدانی افزود: ۲۰ تیم بازرسی به‌صورت مستمر در سطح استان فعال بودند و بر مراکز تولید و تأمین، کشتارگاه‌ها، انبارها، سردخانه‌ها، مراکز نگهداری و توزیع‌کنندگان عمده کالاهای اساسی، بنکداری‌ها، اصناف عرضه‌کننده محصولات اساسی، کشاورزی و پروتئینی، نانوایی‌ها، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌ها نظارت کامل داشتند.

زمانی در تشریح نتایج این بازرسی‌ها، از تشکیل ۱۸۱ پرونده تخلف مربوط به حوزه آرد و نان و همچنین ۳۹۶ پرونده تخلفات صنفی خبر داد و تصریح کرد: بیشترین موارد تخلف مشاهده‌شده مربوط به اقلام پروتئینی، برنج، شکر، روغن و خشکبار بوده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین اعلام کرد: از مجموع ۳۹۶ پرونده تخلف صنفی، ۲۵۲ مورد تعیین تکلیف شده و مابقی پرونده‌ها در انتظار صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی هستند.

وی در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت فعال در امر نظارت عمومی از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، احتکار یا کم‌فروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا موارد توسط این مراجع بررسی و در صورت لزوم به تعزیرات حکومتی و قضایی معرفی شوند.