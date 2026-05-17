سازمان بورس جزئیات دریافت وام سهامداری را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حمید یاری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس جزییات طرح‌های سازمان بورس برای صیانت از حقوق سهام‌داران در زمان بازگشایی بازار سهام را تشریح کرد.

یاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت و طرح‌های حمایتی سازمان بورس و اوراق بهادار برای صیانت از حقوق سهام‌داران گفت: در طرح «بیمه سهام» افرادی که پورتفوهای زیر یک میلیارد تومانی سهام در اختیار دارند، با پرداخت فقط یک ریال می‌توانند سبد دارایی سهام خودشان را برای ۱۸ ماه آینده بیمه کنند.

او با اشاره به طرح حمایتی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در قالب دیگر برنامه حمایتی طراحی شده در سازمان بورس، سیستم بانکی به افرادی که پرتفوی ۴۰۰ میلیون تومانی در اختیار داشته باشند، بر اساس ارزش پرتفویشان تسهیلاتی را بدون نیاز به ضامن و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانکی در اختیار سهام‌داران قرار می‌دهد.

او تاکید کرد: دسهام‌داران علاقمند به استفاده از این طرح‌های حمایتی برای آگاهی از جزییات و شرایط دریافت تسهیلات می‌بایست به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند.