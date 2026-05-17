به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره)، سالگرد شهادت آیتالله رئیسی و شهدای خدمت و همچنین گرامیداشت دهه امامت و ولایت ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام محمدتقی، جوادالائمه (ع)، به تبیین شرایط حساس کنونی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به ثبات و آرامش کمنظیر کشور پس از حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیسجمهور، اظهار داشت: این ثبات و امنیت مثالزدنی، نشاندهنده استحکام پایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و راهبردی ایران در منطقه و جهان است که باعث شده هیچ خللی در روند اداره کشور ایجاد نشود.
امام جمعه رشت در ادامه با پرداختن به جایگاه رفیع بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، مکتب امام خمینی (ره) را الهی و تاریخساز توصیف کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دوراندیشی و بینش عمیق ایشان افزود: پیشبینیها و هدایتهای امام راحل در دوران حیات پربرکتشان، امروز به مثابه یک اعجاز تاریخی خود را نشان میدهد و مسیر حرکت انقلاب را در برابر توطئههای دشمنان بیمه کرده است.
امام جمعه رشت به بررسی ابعاد شخصیتی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی پرداخت و او را تربیتیافته حقیقی مکتب امام (ره) و امام شهیدمان دانست.
وی با برشمردن ویژگی های بارز اخلاقی و مدیریتی این شهید والامقام از زبان قائد امت، تصریح کرد: خستگیناپذیری در مسیر خدمت، اخلاص در عمل، تواضع در برابر مردم، فسادستیزی و ولایتمداری محض، تنها بخشی از شاخصههای شخصیتی این خادمالرضا (ع) بود.
آیتالله فلاحتی تاکید کرد: امروز سیره عملی شهید رئیسی به عنوان یک الگوی تمامعیار مدیریتی پیش روی همه ما قرار دارد. تکریم واقعی شهدای خدمت در گرو آن است که مدیران ما این ویژگیهای برجسته را در بدنه دستگاههای اجرایی پیادهسازی کرده و مکتب امام (ره) و منش این شهدای عزیز را چراغ راه خود در خدمت صادقانه به مردم قرار دهند.
نظر شما