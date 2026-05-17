اولین قفس فلزی پرورش ماهی در مازندران ساخته شد؛ رهاسازی ماهیان خاویار

نیما حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت شیلات در تحقق اقتصاد دریامحور اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ اقدامات بسیار خوبی در این راستا انجام شده است. اگرچه پرورش ماهی در قفس به صورت سنتی سال‌هاست دنبال می‌شود، اما امسال برای نخستین بار در کشور موفق به پرورش گونه بازش ماهی آزاد در دریای خزر شدیم.

وی افزود: علاوه بر این، یک قفس سازه فلزی با ظرفیت ۲۵۰ تن برای اولین بار در خاورمیانه توسط بخش خصوصی و با هزینهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان ساخته شده است که امیدواریم در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل شیلات مازندران پرورش ماهیان خاویاری را یکی دیگر از اقدامات ویژه در حوزه اقتصاد دریامحور دانست و تصریح کرد: ماهیان خاویاری به عنوان گونه‌ای بسیار با ارزش و فسیل زنده دریای خزر محسوب می‌شوند. ما این کار را در سه پروژه مگاپروژه در کنار ساحل پیگیری کردیم و مزارع ساخته شده و در حال تکمیل است. در حال حاضر با تولید بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تن، رتبه خوبی در کشور در زمینه پرورش ماهیان خاویاری و خاویار داریم.

حسین‌زاده از پیگیری اجرای طرح پرورش میگو در اراضی ۱۵۰۰ هکتاری بانک زمین در شمال بهشهر خبر داد و گفت: مطالعات این طرح انجام شده و پیگیری‌ها برای واگذاری زمین ادامه دارد. استان مازندران در بحث پرورش میگو شرایط بسیار بهتری نسبت به استان‌های همجوار دارد.

بازسازی ذخایر آبزیان

وی در ادامه به موضوع بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر اشاره کرد و گفت: در مرکز شهید باهنر کلاردشت، پرورش ماهی آزاد را داریم و تکثیر و رهاسازی آن در دریا انجام می‌شود. دو اقدام بسیار مهم که بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال دنبال می‌شد امسال محقق شده است. اولین اقدام، رهاسازی ماهیان میکرو سزارین شده خاویاری است که پس از ۲۰ سال برای اولین بار با تعامل شرکت امور ماهیان خاویاری و شرکت مادر تخصصی انجام شد.

مدیرکل شیلات مازندران اضافه کرد: دومین اقدام که مورد تأکید معاون وزیر و استاندار مازندران بوده، ایجاد ذخیره ژنی برای ماهیان خاویاری است. در این راستا مقرر شد سد تجن به عنوان یک ذخیره ژنتیکی برای ماهیان خاویاری در نظر گرفته شود و نسبت به رهاسازی آنها در این سد اقدام کنیم.

حسین‌زاده با اشاره به آمار صید در استان بیان کرد: در بخش ماهیان استخوانی و غضروفی، بیش از ۶ هزار تن صید با ارزش ریالی ۳۰۰ میلیارد تومان داشتیم. همچنین صید ماهیان استخوانی بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تن با ارزش ریالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که مورد اقبال صیادان قرار گرفته و درآمد ریالی خوبی به همراه داشته است.

وی از به‌روزرسانی سردخانه شیلات مازندران خبر داد و گفت: این سردخانه که نوستالژی شیلات بود به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شده و کاملاً به‌روزرسانی و تجهیز شده است. این سردخانه در امر صادرات ماهیان خاویاری و ماهیان پرورشی استان فعالیت می‌کند.

مدیرکل شیلات مازندران همچنین از نوسازی یک سالن ورزشی در داخل محوطه شیلات خبر داد و افزود: این سالن ورزشی به‌روزرسانی شده و توسط بخش خصوصی در حال نوسازی و تجهیز است تا در اختیار همشهریان قرار گیرد.

حسین‌زاده در پایان با اشاره به صادرات محصولات شیلاتی استان تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۳ هزار تن محصولات شیلاتی شامل خوراک آبزیان، ماهیان آب پرورشی و خاویار به کشورهای دیگر صادر شده است. با وجود شرایط موجود در کشور، برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شد که هیچ کمبودی در تأمین آبزیان پرورشی و صید از دریا برای هموطنان مشاهده نشد.