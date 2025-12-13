واعظی: واحدهای صنفی فروش غیرمجاز ماهیان خاویاری در آستارا تعطیل شدند

آرمان واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد فضای مجازی توسط یگان حفاظت منابع آبزیان استان گیلان، فعالیت و فروش ماهیان خاویاری دریایی توسط دو واحد صنفی که در فضای مجازی نیز فعالیت داشتند در شهرستان آستارا محرز شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان آستارا با اشاره به اینکه صید ماهی‌های خاویاری و فروش خاویار دریای خزر در حال حاضر ممنوع است، افزود: با توجه به تخلف این دو واحد صنفی در فروش غیرمجاز و ترغیب سایر فروشندگان و صیادان به صید ماهیان غضروفی دریایی، پرونده مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: این موضوع از طریق فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات آستارا پیگیری شد و با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت، صفحه مجازی این واحدها مسدود و با حکم دادستانی شهرستان نسبت به تعطیلی واحدهای صنفی واقع در شهر لوندویل اقدام شد.

واعظی با تأکید بر ممنوعیت صید ماهیان خاویاری و عرضه گوشت و خاویار تصریح کرد: تورهای صیادی به هیچ عنوان مجاز به صید این گونه‌ها نیستند و در صورت مشاهده تخلف، سازمان شیلات برخورد قانونی خواهد کرد.

وی افزود: صیادان موظف‌اند در صورت صید ناخواسته، ماهیان خاویاری را در دریا رهاسازی کنند.

رئیس اداره شیلات آستارا در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای تهیه ماهیان خاویاری از نوع تکثیر مصنوعی و پرورشی و محصولات آن به واحدهای پرورش و عرضه این نوع از ماهیان که در آستارا و دیگر شهرهای استان نیز فعال هستند، مراجعه نمایند.