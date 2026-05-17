ساخت بیمارستان شهید رئیسی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا قافله‌باشی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین، با ارائه گزارشی از وضعیت تخصیص اعتبارات حوزه سلامت اظهار کرد: مجموع مصوبات سفر برای این حوزه ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که تا امروز حدود ۱۸ درصد آن تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به وضعیت کتابخانه مرکزی دانشگاه گفت: ۲۰ میلیارد تومان مصوب این پروژه محقق شده و برای تداوم آن در سال آینده نیز پیگیر هستیم، چرا که فضای آموزشی دانشگاه با محدودیت جدی مواجه است.

قافله‌باشی در تشریح وضعیت بزرگ‌ترین پروژه سلامت استان افزود: برای احداث بیمارستان شهید رئیسی ۳ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که از ۲۷۰ میلیارد مصوب سال ۱۴۰۴، تاکنون ۴۶۰ میلیارد تومان دریافت شده است. هفته گذشته بازدیدی از کارگاه داشتیم که تقریباً به‌طور کامل فعال بود و نزدیک به ۳۰۰ نفر روزانه مشغول کار بودند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هشدار نسبت به افزایش تصاعدی هزینه‌ها تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود برای اتمام بیمارستان شهید رئیسی با قیمت امروز به ۷ هزار میلیارد تومان نیاز باشد، اما برآورد واقعی ما این است که این پروژه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. نکته نگران‌کننده این است که هرچه قدر هم تزریق مالی انجام شود، به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملاً عقب‌تر می‌رویم.

وی در ادامه به وضعیت بیمارستان شهید رجایی اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این بیمارستان مصوب شده بود که سهم سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۳۲۰ میلیارد تومان از این محل تخصیص یافته است. در صورت تحقق کامل این رقم، روند تکمیل بیمارستان شتاب خواهد گرفت.

قافله‌باشی در پایان به سه مسیر تأمین اعتبارات جدید اشاره کرد و افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ ظرف دو هفته آینده نهایی می‌شود. همچنین اعتباراتی برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده و متمم سفر رئیس‌جمهور نیز قرار است ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان دیگر به حوزه سلامت استان تزریق کند.