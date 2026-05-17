به گزارش خبرنگار مهر ، هاشم خنفری ظهر امروز به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در بازدید از پروژه های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اظهار کرد: توسعه و تقویت زیرساختهای درمانی و بهداشتی شهرستان شادگان از اولویتهای مهم شهرستان است و در این راستا تأمین اعتبارات لازم برای پروژههای حوزه سلامت دنبال میشود.
وی ضمن بررسی روند پیشرفت پروژهها، بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختهای تشخیصی تأکید کرد و افزود: یکی از اولویتهای اصلی ما در این بازدید، بررسی محل نصب و آمادهسازی فضای اختصاصی دستگاه MRI بیمارستان شهید معرفیزاده است؛ این پروژه که از مطالبات حیاتی مردم شهرستان میباشد، باید با استانداردهای دقیق فنی و در کمترین زمان ممکن آمادهسازی شود تا پس از استقرار دستگاه، دغدغه شهروندان برای اعزام به مرکز استان مرتفع گردد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر اهمیت توسعه امکانات درمانی و توجه ویژه به زیرساختهای سلامت برای پاسخگویی به نیاز مردم شهرستان شادگان تأکید کرد.
خنفری همچنین در بازدید از دانشکده پرستاری امام رضا (ع) و پانسیون پرستاران بیمارستان شهید معرفیزاده اظهار کرد: دستگاههای متولی با تسریع در روند اجرای این پروژهها و تأمین تجهیزات و امکانات رفاهی لازم، باید زمینه بهرهبرداری و افتتاح آنها را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنند تا شاهد ارتقای سطح آموزش و ماندگاری کادر درمان در شهرستان شادگان باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر ؛ بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژهها، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری ویژه برای تسریع در آمادهسازی بخش MRI و دیگر پروژههای عمرانی حوزه بهداشت و درمان شادگان از جمله اهداف اصلی این بازدید میدانی بود.
