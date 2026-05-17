جزئیات ۱۷ تصادف روبوتاکسی تسلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اینترستینگ انجینرینگ»، در حالی که سایر اپراتورهای خودروهای خودران جزئیات تصادف‌ها را در اختیار نهادهای نظارتی آمریکا قرار می‌دادند، Tesla از ارائه توضیحات درباره این حوادث خودداری می‌کرد و آن‌ها را اطلاعات محرمانه تجاری می‌دانست.

اکنون این روند تغییر کرده و گزارش‌های تازه منتشرشده، تصویر شفاف‌تری از عملکرد خودروهای خودران تسلا ارائه می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها، بیشتر ۱۷ تصادف ثبت‌شده مربوط به سیستم‌های خودران تسلا ناشی از خطای سایر کاربران جاده بوده و نه نقص نرم‌افزار. با این حال، برخی رویدادها همچنان پرسش‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری و واکنش سیستم ایجاد کرده‌اند.

شرکت‌هایی مانند Waymo، Zoox و May Mobility به‌طور منظم گزارش‌های چندپاراگرافی از تصادف‌ها را در اختیار سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا قرار می‌دهند. تسلا اما تا پیش از این، توضیحات هر حادثه را تنها در یک جمله خلاصه می‌کرد و برخلاف دستورالعمل‌های گزارش‌دهی این سازمان، از انتشار جزئیات خودداری داشت.

انتشار این اسناد برای نخستین‌بار، تصویری دقیق از ۱۷ تصادف ثبت‌شده در برنامه آزمایشی روبوتاکسی تسلا در شهر آستین، بین جولای ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶، ارائه می‌دهد. در تمامی حوادث مربوط به خودروهای «مدل Y» در سال ۲۰۲۶، سیستم رانندگی خودران فعال بوده و یک ناظر ایمنی انسانی نیز در خودرو حضور داشته است.

بیشتر این تصادف‌ها جزئی بوده‌اند؛ به‌طوری‌که ۱۳ مورد تنها خسارت مالی به همراه داشته، دو مورد بدون جراحت ثبت شده و یک حادثه نیز منجر به جراحت جزئی بدون نیاز به بستری شدن شده است. در حادثه‌ای دیگر نیز فرد مصدوم برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

این گزارش همچنین الگوی مشترکی را در صنعت خودروهای خودران نشان می‌دهد. بسیاری از حوادث زمانی رخ داده‌اند که خودروهای تسلا متوقف بوده‌اند، پشت چراغ قرمز انتظار می‌کشیدند یا در ترافیک آرام حرکت می‌کردند. در موارد متعددی نیز رانندگان دیگر از پشت با خودرو برخورد کرده یا هنگام عبور به آن زده‌اند. از جمله این حوادث می‌توان به برخورد یک کامیون با خودروی متوقف‌شده تسلا، برخورد اتوبوس شهری هنگام پیچیدن و حتی برخورد یک تاکسی پدالی با آینه خودرو اشاره کرد.

این روند با داده‌هایی که پیش‌تر Waymo منتشر کرده بود نیز همخوانی دارد.