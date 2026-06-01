خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ۲۷ آذر ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان به اتفاق هیئت همراه به خراسان جنوبی سفر کرد. در این سفر تفاهمنامههای اقتصادی و طرحهای عمرانی متعددی به تصویب رسید که اکنون در بخشهای مختلف در حال اجراست.
طی گفتگویی با محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی به بررسی دستاوردهای حوزه عمرانی سفر رئیسجمهور به استان میپردازیم.
جناب آقای فرهادی طی سفر رئیسجمهور در ۲۷ آذر ۱۴۰۴، در حوزه عمرانی استان چه تعداد طرح به تصویب رسید؟
پس از این سفر، ۳۰ پروژه عمرانی و خدماتی در قالب هفت وزارتخانه به تصویب رسید. مجموع اعتبارات مصوبِ این طرحها ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این پروژهها مربوط به چه وزارتخانههایی هستند؟
وزارت راه و شهرسازی با ۱۲ پروژه و سه هزار و ۳۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب برای ۱۴۰۴، بیشترین سهم را دارد. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهار پروژه با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
وزارت آموزش و پرورش پنج پروژه با ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار، بنیاد مسکن یک پروژه با ۶۵ میلیارد تومان، وزارت علوم چهار پروژه با ۸۷ میلیارد تومان، وزارت نیرو سه پروژه با ۴۴۵ میلیارد تومان و وزارت ورزش و جوانان نیز یک پروژه با ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارند.
اتفاق مهمی که در سال گذشته رخ داد این بود که با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور و شرایط خاص ناشی از تحولات منطقهای، اعتبارات تخصیصی سفر رئیسجمهور بیش از میزان مصوب بود. به طور میانگین ۱۰۳ درصد افزایش تخصیص اعتبارات داشتیم.
برخی پروژهها حتی بیش از ۲۵۰ درصد اعتبار مصوب خود را دریافت کردند و در مجموع از چهار هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۴، حدود چهار هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان به استان تخصیص یافت.
برخی دستگاهها در جذب اعتبارات عملکرد بهتری داشتند. این موضوع تا چه اندازه ناشی از پیگیری مدیران بود؟
قطعاً پیگیری دستگاههای اجرایی مؤثر بود. همچنین نگاه ویژه دولت، شخص رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر استاندار خراسان جنوبی نقش مهمی داشت. مدیران دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز تلاش زیادی کردند و خوشبختانه نتیجه این پیگیریها را در تخصیص اعتبارات شاهد بودیم.
پروژههای مصوب سفر، عمدتاً پروژههای نیمهتمام استان بودند؟
بله. یکی از شروط اصلی برای قرار گرفتن پروژهها در فهرست مصوبات سفر این بود که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و از محل اعتبارات ملی تأمین مالی شوند. پروژههای متعددی پیشنهاد شد و پس از بررسیهای کارشناسی و بازدیدهای میدانی، در نهایت ۳۰ پروژه واجد شرایط انتخاب شدند.
جزئیات پروژههای حوزه راه و شهرسازی را بفرمایید.
در حوزه راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار و ۳۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب پیشبینی شده بود که ۱۰۶ درصد آن محقق شد.
از مهمترین پروژهها میتوان به تکمیل باند دوم محور زاهدان ـ بیرجند اشاره کرد که اعتبار مصوب آن به طور کامل تخصیص یافت.
پروژه روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و شریانی استان نیز در دستور کار قرار دارد که بخشی از اعتبارات آن به سال جاری منتقل شده است.
بهسازی محور فردوس ـ دیهوک_ بیرجند با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، تبدیل محور خور ـ طبس با اعتبار ۱۶۵ میلیارد تومان، بهسازی محور کرمان ـ دیهوک با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و بهسازی محور خوسف ـ طبس با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان از دیگر پروژههایی هستند که بخش عمده یا تمام اعتبارات آنها تأمین شده است.
تکمیل راه اصلی درح_سربیشه و میل ۷۸ نیز از پروژههای مهم استان است. این مسیر به دلیل نقش مؤثر در حملونقل کالا و ارتباط با گمرک ماهیرود اهمیت زیادی دارد و سال گذشته ۱۲۹ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شد که ۹۷ درصد اعتبار پیشبینی شده آن تأمین شد.
همچنین تکمیل باند دوم طبس ـ یزد و ارتقای محور بیرجند ـ اسدیه به راه اصلی از دیگر پروژههایی است که با تخصیص کامل اعتبار در حال اجراست.
به ابرپروژه راهآهن شرق کشور هم اشاره بفرمایید.
مهمترین پروژه استان، راهآهن زاهدان ـ مشهد است که بخش قابل توجهی از آن در محدوده خراسان جنوبی قرار دارد. برای این پروژه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود، اما با پیگیریهای انجام شده و نگاه ویژه دولت، دو هزار میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص یافت که معادل ۲۲۲ درصد اعتبار مصوب است.
این پروژه از نظر ملی و فراملی اهمیت ویژهای دارد و در اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. در حال حاضر میانگین پیشرفت عملیات خاکی پروژه بیش از ۳۵ درصد است و برخی قطعات نیز به مراحل پایانی زیرسازی رسیدهاند.
در حوزه بهداشت و درمان چه اقداماتی در حال انجام است؟
در این بخش چهار پروژه مهم مصوب شده است. تکمیل بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه با ۷۰ میلیارد اعتبار مصوب، تکمیل بیمارستان ۹۶ تختخوابی قاین، توسعه بیمارستان ۹۶ تختخوابی نهبندان و تکمیل بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند از جمله این طرحها هستند.
در مجموع برای این پروژهها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ مصوب شده بود اما حدود ۳۹۹ میلیارد تومان تخصیص یافت که نشاندهنده تحقق بیش از ۱۳۳ درصدی اعتبارات است.
وضعیت پروژههای آموزش و پرورش چگونه است؟
در این حوزه، تکمیل خوابگاه و ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، استانداردسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی مدارس، تجهیز هنرستانها، تکمیل مدارس نیمهتمام با مشارکت خیران، مقاومسازی مدارس فاقد استحکام کافی و توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در حال انجام است.
در برخی پروژهها مانند دانشگاه فرهنگیان، تخصیص اعتبارات به بیش از دو برابر میزان مصوب رسیده است که روند اجرای طرحها را تسریع کرده است.
در حوزه بنیاد مسکن و وزارت علوم چه اقداماتی انجام شده است؟
در بنیاد مسکن، اجرای طرحهای هادی روستایی با تخصیص کامل اعتبار در حال انجام است.
در وزارت علوم نیز پروژههایی همچون تکمیل آموزشکده فنی و حرفهای قاین، تکمیل و تجهیز دانشکدههای هنر و علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، تکمیل خوابگاه خواهران دانشگاه صنعتی بیرجند و کمک به ساخت خوابگاه متأهلین دانشگاه بیرجند در دست اجرا قرار دارد.
در حوزه وزارت نیرو و ورزش و جوانان چه طرحهایی دنبال میشود؟
در وزارت نیرو، سه پروژه شامل آبرسانی به بیرجند و تکمیل تصفیهخانههای بیرجند و سربیشه در حال اجراست. برخی از این پروژهها بیش از میزان اعتبار مصوب تخصیص دریافت کردهاند.
در حوزه ورزش و جوانان تکمیل فضاهای ورزشی نیمهتمام سطح استان در دستور کار قرار دارد و با وجود پیشبینی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب بوده که ۷۶ میلیارد تومان تخصیص یافته که معادل ۲۵۶ درصد اعتبار مصوب است.
در پایان اگر نکتهای دارید بفرمایید.
تمام پروژههای مصوب سفر رئیس جمهور فعال هستند. با وجود شرایط اقتصادی کشور، عملیات اجرایی طرحها متوقف نشده و پیمانکاران در سراسر استان مشغول فعالیت هستند. امیدواریم با استمرار حمایتهای دولت و تأمین اعتبارات مورد نیاز، این پروژهها در موعد مقرر تکمیل و مردم خراسان جنوبی از ثمرات آن بهرهمند شوند.
