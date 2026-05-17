به گزارش خبرنگار مهر، سدالله جلیل، ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه بهداشت همیشه مقدم بر درمان است، اظهار کرد: اولویت اصلی ما در دانشگاه، نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطوح دو و سه (بیمارستانی) است، خوشبختانه شهرستان لردگان به عنوان پایگاه پایلوت کشوری انتخاب شده و ظرف شش ماه تا یک سال آینده کل استان زیر پوشش این نظام قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اگر بیماران از مسیر نظام ارجاع وارد شوند، پرداختی از جیب آن‌ها در بیمارستان‌ها برای بستری از ۱۵ درصد به صفر و برای سرپایی از ۳ درصد به صفر می‌رسد، هدف این است که هر ایرانی یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشد و بازخورد عملکرد به پزشک خانواده برگردد، این کار سخت است اما باید اجرا شود.

جلیل با تأکید بر نقش رسانه‌ها تصریح کرد: بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به حوزه بهداشت و درمان کرد، اطلاع‌رسانی است، اگر مردم شش ماه آینده از نظام ارجاع استفاده نکنند، با مشکل اجتماعی مواجه می‌شویم، پس به همکاری شدید رسانه‌ها نیاز داریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان‌ها، عنوان کرد: در کوهرنگ اولین متخصص سونوگرافی از اردیبهشت فعالیت خود را شروع کرده (هفته‌ای یک روز) و تا آبان و آذر، متخصصان زنان، کودکان، داخلی، بیهوشی، جراحی و رادیولوژی به طور کامل در بیمارستان کوهرنگ مستقر می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: در اردل برای اولین بار، متخصص ارتوپد حدود چهار پنج ماه پیش شروع به فعالیت کرده و درخواست مجوز انجام اعمال جراحی ارتوپدی داده شده است و در لردگان از زمان شروع فعالیت بنده، تعداد متخصصان از ۷۰ نفر به ۱۸ نفر رسیده (توزیع عادلانه در شهرستان‌ها) و ضریب اشغال تخت بیمارستان از ۱۰ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته که جای امیدواری دارد.

جلیلی با اشاره به پروژه‌های شاخص در حوزه درمان، خاطرنشان کرد: در این خصوص می‌توان به تصویربرداری الحاقی بیمارستان هاجر (مرکز آموزشی درمانی) این پروژه می‌تواند به عنوان یک پروژه ملی، سطح آموزش و درمان دانشگاه را متحول کند.

وی به توسعه بیمارستان شهدای لردگان اشاره و بیان کرد: موافقت اصولی برای افزایش از ۲۵۰ تخت به ۳۷۷ تخت اخذ شده و کلنگ‌زنی شروع شده است، همچنین آزمایشگاه ژنتیک و پاتولوژی برای اولین بار در شبکه کشوری، بخش ژنتیک و پاتولوژی در استان راه‌اندازی می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به فعالیت بر کلینیک تخصصی قلب منطقه غرب شهرکرد، گفت: با استقبال خوب مردم در این مرکز از حضور پزشکان عمومی، هم‌اکنون متخصصان چندین رشته در حال ارائه خدمت هستند.

جلیلی اضافه کرد: دستگاه آنژیوگرافی برای اولین بار در سطح استان نصب و راه‌اندازی شده و کیفیت بسیار خوبی دارد و دیگر بیماران مجبور نیستند به استان‌های مجاور برای دریافت خدمت سفر کنند.

وی با اشاره به نصب دستگاه رادیوتراپی در ساختمان الحاقی هاجر ادامه داد: با هزینۀ حدود یک همت، این دستگاه نصب شده، کارهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و اخذ مجوز در حال پیگیری است و حداکثر ظرف ۶ ماه آینده افتتاح خواهد شد و دیگر نیازی به ارجاع بیماران به بخش خصوصی یا استان‌های مجاور نیست.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان داشت: استان در زمینه پیوند کبد جزء سه دانشگاه برتر کشور است و سال گذشته ۲۳ در این استان پیوند انجام شد و با رایزنی‌های انجام شده، امیدواریم پیوند کلیه را نیز در استان راه‌اندازی کنیم.