ارائه خدمات گسترده و رایگان سلامت در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و تبریک روز روابط عمومی و هفته سلامت، نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی و ارتقای سلامت عمومی بسیار مهم و اثرگذار دانست و خبرنگاران را «دیده‌بانان جامعه» عنوان کرد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از زیرساخت‌های بهداشتی شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان شفت دارای ۹ مرکز خدمات جامع سلامت و ۶۰ خانه بهداشت فعال است که حدود ۹۲ بهورز در این مراکز به صورت مستمر در حال ارائه خدمات بهداشتی، مراقبتی و آموزشی به مردم هستند.

رئیس شبکه بهداشت شفت ادامه داد: همچنین یک آزمایشگاه مرکزی و یک واحد واکسیناسیون شبانه‌روزی در شهرستان فعال بوده و خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

فلاح با تأکید بر اینکه خدمات حوزه سلامت در شهرستان شفت به صورت کامل رایگان ارائه می‌شود، افزود: هدف اصلی شبکه بهداشت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، ارتقای سطح بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌هاست.

رئیس شبکه بهداشت شفت در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: سه خانه بهداشت در مناطق خرطوم، شادخال و لیشاوندان در دستور بازسازی قرار دارند که این پروژه‌ها هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و با تکمیل آن‌ها، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم این مناطق به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های نظارتی این شبکه بیان کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی، برنامه‌های متعددی از جمله نمونه‌برداری مستمر از آب شرب، بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای صنفی و نانوایی‌ها، نظارت بر بازارهای هفتگی، بررسی سلامت محیط کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و اجرای طرح‌های مرتبط با بهداشت محیط به صورت منظم انجام می‌شود.

فلاح در ادامه به برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ برای ۲۱۷ زوج جوان، دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج برگزار شده است که هدف آن ارتقای آگاهی، تحکیم بنیان خانواده و بهبود شاخص‌های سلامت اجتماعی است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته سلامت افزود: در این هفته مجموعه‌ای از خدمات از جمله ویزیت رایگان، برنامه‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی عمومی و فعالیت‌های اجتماعی و بهداشتی در سطح شهرستان اجرا می شود تا اهمیت موضوع سلامت بیش از پیش برای مردم تبیین شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شفت تأکید کرد: ارتقای سلامت جامعه تنها با همکاری مردم، رسانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی امکان‌پذیر است و شبکه بهداشت در این مسیر با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به شهروندان است.