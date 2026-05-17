بوکسور نوجوان کرمانی: هدفم کسب مدال المپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، بوکسور نوجوان کرمانی پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ازبکستان در وزن ۷۰ کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در این مسابقات به‌دلیل یک سری از دلایل نتوانستم نتیجه‌ای که می خواستم را به دست بیاورم و یک بار دیگر طلای آسیا را کسب کنم.

فرزان احمدی، افزود: در این مسابقات در دیدار اول حریفی از ترکمنستان را شکست دادم و در بازی دوم برابر حریفی از کره جنوبی به پیروزی رسیدم تا به فینال رقابت‌ها برسم.

وی اضافه کرد: در فینال به مصاف بوکسور میزبان ازبکستان رفتم و با وجود تمام تلاشی که کردم با رای داوران بازنده این رقابت شدم.

وی افزود: من به دنبال اینکه تقصیر را بر گردن داوری بیاندازم نیستم، اما کاملا آماده بودم و می‌توانستم برنده باشم، اما قرار گرفتن برابر بوکسور میزبان نیز شرایط خاص خودش را داشت، البته این هم برای من تجربه‌ای شد تا در رقابت‌های بعدی بوکسور میزبان را قاطع‌تر ببرم که اینگونه شرایطی به‌وجود نیاید.

بوکوسور نوجوان کرمانی درمورد شرایط تمریناتش توضیح داد: ما به خاطر شرایط جنگی به صورت انفرادی تمرین می کردیم و فقط دو هفته اردو داشتیم و به همین دلیل متاسفانه با آمادگی نسبی به این مسابقات رفتم.

احمدی، گفت: جا دارد از ریاست فدراسیون تشکر کنم که با شرایط سختی که وجود داشت اعزام شدیم و خداراشکر میکنم که با مدال برگشتم.

وی درمورد هدفش در بوکس گفت: هدف اصلی من فقط المپیک است تا بتوانم برای اولین بار طلای المپیک را برای بوکس کشورم به ارمغان بیاورم.

احمدی، در مورد مسابقات پیش رو گفت: مسابقات جهانی را در پیش داریم و تمریناتم را ادامه می‌دهم تا انشاالله بتوانم آنجا بهترین نتیجه را بگیرم.

وی درمورد خواسته‌اش از مسئولان اینگونه گفت: ما اردوهای زیادی داریم اگر مسئولان حمایت بیشتری در بحث‌های مختلف از ورزشکاران داشته باشند بدون شک ورزشکار نیز بدون دغدغه مالی نتایج بهتری می گیرد.

گفتنی است این بوکسور نوجوان کرمانی پیش از این طلای نونهالان آسیایی امارات، برنز جام صلح و دوستی ارمنستان، طلای المپیک دانش اموزی صربستان، برنز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را نیز کسب کرده بود و حالا با کسب نقره آسیایی نوجوانان در ازبکستان یکی از مدال‌آوران ایران در این رقابت‌ها بود و می‌تواند یکی از افتخارآفرینان کرمان در سال‌های متوالی برای کشور باشد.