به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابت‌های آزاد پارا وزنه‌برداری الجزایر در حالی برگزار شد که علی‌اصغر ابارقی ورزشکار کرمانی تیم ملی در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ابارقی، در حرکت اول خود وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کرد، در حرکت دوم خود موفق به مهار وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی شد و در حرکت سوم وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و موفق به کسب مدال طلا گردید.

ورزشکار کرمانی تیم ملی همچنین با ثبت رکورد ۶۵۳ کیلوگرم به مدال طلا مجموع نیز دست یافت.

کاروان پارا وزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.

در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری آزاد قهرمانی آفریقا- اوران ٢٠٢۶ به میزبانی الجزایر، مجموعا ١۵١ ورزشکار «٩٢ مرد و ۵٩ زن» از ٢٠ کشور در بخش آزاد به رقابت می‌پردازند و همچنین از این تعداد ۱۱۴ پاراوزنه‌بردار در قهرمانی آفریقا هم شرکت می‌کنند.

الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پارا وزنه‌بردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابت‌ها دارند.